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鼓勵吃飯 台中農改場與農會推出40款飯包食譜

2019-02-21 17:36聯合報 記者林敬家╱即時報導

吃飯人口減少，台中區農改產與中彰投農會合作設計出40道在地食材食譜，鼓勵民眾多享用當地食材，包括員林的「蘋婆」、大村的杏包菇、農改場的芥藍新品種都入菜，希望將該種常見「便當菜」推廣出去。

台中農改廠長林學詩指出，目前台灣平均每人一年所吃的米飯約46公斤，彰化水稻面積廣大，也有許多大米商，為推廣米食也讓傳統「飯包」文化重現，鼓勵民眾以當季在地食材親手為家人製作飯包，因此找來家政班的婆婆媽媽設計食譜，編輯成冊出版「在地食材好料理飯包」與民眾分享。

員林農會家政班以當地常見的「蘋婆」入菜，班員指出，百果山一帶種植許多蘋婆，早期物資缺乏下，常將蘋婆去筴洗淨放入水中煮滾，煮熟撥開硬殼後，食用黃色果仁，口感滑Q，是四、五年級懷念的童年零食，算是員林的限定特產。

伸港農會則因位處彰化大肚溪口，風頭水尾的地理環境在東北季風吹拂下，讓在地洋蔥能夠全台最早採收，洋蔥質地也特別軟、味甜、多水分；永靖鄉則早期多為廣東潮州饒平客家人，因勤儉樸實常將生產過剩食物再利用，例如老菜脯。

台中改良場也研發出「芥藍台中2號」，育成者錢昌聖說，全台芥藍面積約1千多公頃，頗具規模，也因賣像不會因放冷改變，便當店也偏愛使用芥藍，新品種芥藍耐熱，適合在中部平地6到8月播種，錯開冬季盛產期，口感也很不錯。

台中農改場長林學詩推薦新研發的芥藍台中2號。記者林敬家／攝影
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彰化縣的黑米、杏包菇都是優質的在地食材。記者林敬家／攝影
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台中農改場與中彰投農會合作推出飯包食譜。記者林敬家／攝影
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員林地區種植「蘋婆」多，被拿來入菜作為特飯包。記者林敬家／攝影
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食譜便當
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