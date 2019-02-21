彰化鼓勵長輩運動 通過體適能檢測有機會拿運動手錶

2019-02-21 14:53 聯合報 記者 聯合報 記者 林敬家 ╱即時報導



大葉大學運動健康管理學系學生指導長輩訓練肌力。圖／大葉大學提供 分享 facebook

據統計彰化縣65歲以上長者預估未來8年將突破20%進入「超高齡社會」，彰化縣為鼓勵長輩多運動，即日起到五月，縣內65歲以上長者只要通過體適能檢測等項目，就有機會領取縣府與光寶科技股份有限公司合作的運動智慧錶，數量1萬支。

彰化縣長王惠美說，彰化縣65歲以上長者將近20萬人，鼓勵縣民多運動，65歲長者只要在近日完成體適能檢測，以及成人健康檢查及癌症篩檢，並提供5張3月以後的發票，到彰化縣政府Line官方帳號加好友或彰化縣衛生局臉書按讚，就具備資格有機會領取價值5千元的運動智慧錶。

經濟部工業局電子資訊組副組長顏鳳旗表示，運動智慧錶能讓長者隨時注意自身的身體狀況，希望彰化可以成為智慧城鄉示範點，接著擴展到全國。

大葉大學運動健康管理學系副教授黃娟娟也說，許多高齡者有肌少症的問題，不僅影響到生活品質，也因為肌力不足容易跌倒，而運動就是預防肌少症最有效方法，很多人覺得走路就是運動，但走路主要是提升心肺功能，而不是訓練肌肉。腳部肌肉與身體平衡有關，銀髮長輩在家可以做屈蹲或是踢腿的動作，來強化髂腰肌、股四頭肌等肌肉，增加肌肉同時保健康。

衛生局即日起將會透過鄉鎮市衛生所、社區關懷據點等舉辦體適能檢測預計100場，每場次限額50名，採事先電話預約報名方式，另體適能檢測也開放社區關懷據點、C據點等社區預約，只要參加人數達20人以上即可向衛生局預約到點服務。詳見活動官網查詢。

彰化縣政府將提供通過體適能檢測等條件的長輩運動手錶。記者林敬家／攝影 分享 facebook

大葉大學運動健康管理學系學生指導長輩訓練肌力。圖／大葉大學提供 分享 facebook