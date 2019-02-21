爭取台中港北堤全段開放釣魚 立院副院長蔡其昌協調

2019-02-21 14:32 聯合報 記者 聯合報 記者 游振昇 ╱即時報導



台中港北防波堤全段長約2818公尺，原全段封閉，經立法院副院長蔡其昌協調，102年重新開放前段1385公尺釣魚區域，107年再新增後段150公尺釣魚平台，蔡其昌等人今天再度現場會勘，與釣友們共同向港務公司爭取北堤全段開放釣魚，獲得正面回應。

立法院副院長蔡其昌今天邀集台中市議員施志昌、楊典忠、台灣港務公司台中分公司總工程師朱志光、航港局陳賓權副局長、台中港務警察總隊及各釣魚協會代表在台中港北防波堤疊標以西150公尺處進行會勘，在安全無虞為前提之下，與釣友們達成初步共識，共同爭取北堤全面開放垂釣。

蔡其昌表示，他從毛治國擔任交通部長時期便不斷介入協調台中港海釣議題，今開放北堤進港前疊標以東1385公尺及以西150公尺是大家共同努力的成果。他擔任副院長後更建議港務公司成立休閒遊憩事業部門，做好整體規劃及管理，如此才能治標且治本。蔡其昌與釣友們達成共識，將與釣友們成立一個網路平台，一起等待交通部給答案，若台中港北堤仍無法達成開放，將集結眾人之力共同北上至主管機關陳情。