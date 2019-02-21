臨登工廠合法掩護非法 守法業者無奈吐苦水

2019-02-21 14:27 聯合報 記者 聯合報 記者 林宛諭 ╱即時報導



彰化第一選區立委補選參選人黃振彥今天邀請黨籍另4位立委一起聽取彰化與台中臨時工廠登記業者心聲，希望未來能真正撤底解決農地問題。記者林宛諭／攝影 分享 facebook

彰化第一選區立委補選參選人黃振彥今天邀請黨籍另4位立委一起聽取彰化與台中臨時工廠登記業者心聲，台中市臨時工廠登記暨未登記工廠促進會常務理事黎晴驊說「不准農地再長出新工廠」是農團最關心的，但仍有合格臨登業者心求僥倖「以合格掩護非法」再蓋工廠，讓他們這些守法的業者得背黑鍋。

農地工廠臨時登記證即將於明年6月到期，農地工廠如何合法化各界關心，黃振彥今天邀集立委陳素月、黃秀芳、洪宗熠、施義芳到競選總部聽取工廠業界心聲。

黃振彥說，行政院長蘇貞昌非常有魄力，要解決這個40、50年來的農地工廠歷史共業問題，這不是選舉考量，而是處理全國至少年產值1.3兆、60萬勞工就業重大民生問題，而在彰化縣內未登記工廠約9千家，關係9萬個就業人口，年產值1800億的問題，希望能讓業界能安心拚經濟。

黎晴驊說，他們多次和農團溝通時，也聽到農團的抱怨，他們非常不以為然的是「不准農地再長出新工廠」到底是經濟部、或地方政府在管?因為目前的確有新工廠還在蓋。而照理說通過的合格臨登七千多家工廠，都是無汙染或低汙染，但農團也提出有些翻砂、重工業的也拿到臨登工廠，到底是不是政府放水?

黎晴驊說，她的確也有看到已拿到臨登的工廠就認為已有保護傘，就繼續明目張膽的蓋工廠，甚至有業者不諱言說「政府不會管，也管不到我這裡」，而到最後農團只會把氣出在他們這些愛惜羽毛、願意站出來的合法業者身上。

黃振彥表示，為了解決農地工廠問題，希望他能進立法院，為中小企業發聲，全力支持工廠管理輔導法修正案，在本會期順利通過。

陳素月說，臨登工廠展延只能解決一時的問題，未來還是要撤底解決，工廠管理輔導法現在有三重點，一農地不新設工廠，既有工廠不得有汙染、不得危及公安，二臨時登記工廠明年到期後繼續經營會優先輔導，三 長期群聚無汙染無公安疑慮的工廠會就地輔導，不過絕對不能再長出新工廠，否則未來將以斷水斷電來處理。

彰化第一選區立委補選參選人黃振彥今天邀請黨籍另4位立委一起聽取彰化與台中臨時工廠登記業者心聲，希望未來能真正撤底解決農地問題。記者林宛諭／攝影 分享 facebook