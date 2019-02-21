親愛的網友：
為確保您享有最佳的瀏覽體驗，建議您提升您的 IE 瀏覽器至最新版本，感謝您的配合。
賞燈會‧鬧元宵
台灣百寶鄉
大台北
桃竹苗
中彰投
雲嘉南
高屏離島
基宜花東

檢疫犬坐身邊…一個麥當勞紙袋 讓他以為20萬要飛了

孟加拉惡火！達卡古城區大火，至少70死

臨登工廠合法掩護非法 守法業者無奈吐苦水

2019-02-21 14:27聯合報 記者林宛諭╱即時報導

彰化第一選區立委補選參選人黃振彥今天邀請黨籍另4位立委一起聽取彰化與台中臨時工廠...
彰化第一選區立委補選參選人黃振彥今天邀請黨籍另4位立委一起聽取彰化與台中臨時工廠登記業者心聲，希望未來能真正撤底解決農地問題。記者林宛諭／攝影
分享

彰化第一選區立委補選參選人黃振彥今天邀請黨籍另4位立委一起聽取彰化與台中臨時工廠登記業者心聲，台中市臨時工廠登記暨未登記工廠促進會常務理事黎晴驊說「不准農地再長出新工廠」是農團最關心的，但仍有合格臨登業者心求僥倖「以合格掩護非法」再蓋工廠，讓他們這些守法的業者得背黑鍋。

農地工廠臨時登記證即將於明年6月到期，農地工廠如何合法化各界關心，黃振彥今天邀集立委陳素月、黃秀芳、洪宗熠、施義芳到競選總部聽取工廠業界心聲。

黃振彥說，行政院長蘇貞昌非常有魄力，要解決這個40、50年來的農地工廠歷史共業問題，這不是選舉考量，而是處理全國至少年產值1.3兆、60萬勞工就業重大民生問題，而在彰化縣內未登記工廠約9千家，關係9萬個就業人口，年產值1800億的問題，希望能讓業界能安心拚經濟

黎晴驊說，他們多次和農團溝通時，也聽到農團的抱怨，他們非常不以為然的是「不准農地再長出新工廠」到底是經濟部、或地方政府在管?因為目前的確有新工廠還在蓋。而照理說通過的合格臨登七千多家工廠，都是無汙染或低汙染，但農團也提出有些翻砂、重工業的也拿到臨登工廠，到底是不是政府放水?

黎晴驊說，她的確也有看到已拿到臨登的工廠就認為已有保護傘，就繼續明目張膽的蓋工廠，甚至有業者不諱言說「政府不會管，也管不到我這裡」，而到最後農團只會把氣出在他們這些愛惜羽毛、願意站出來的合法業者身上。

黃振彥表示，為了解決農地工廠問題，希望他能進立法院，為中小企業發聲，全力支持工廠管理輔導法修正案，在本會期順利通過。

陳素月說，臨登工廠展延只能解決一時的問題，未來還是要撤底解決，工廠管理輔導法現在有三重點，一農地不新設工廠，既有工廠不得有汙染、不得危及公安，二臨時登記工廠明年到期後繼續經營會優先輔導，三 長期群聚無汙染無公安疑慮的工廠會就地輔導，不過絕對不能再長出新工廠，否則未來將以斷水斷電來處理。

彰化第一選區立委補選參選人黃振彥今天邀請黨籍另4位立委一起聽取彰化與台中臨時工廠...
彰化第一選區立委補選參選人黃振彥今天邀請黨籍另4位立委一起聽取彰化與台中臨時工廠登記業者心聲，希望未來能真正撤底解決農地問題。記者林宛諭／攝影
分享

彰化第一選區立委補選參選人黃振彥今天邀請黨籍另4位立委一起聽取彰化與台中臨時工廠...
彰化第一選區立委補選參選人黃振彥今天邀請黨籍另4位立委一起聽取彰化與台中臨時工廠登記業者心聲，希望未來能真正撤底解決農地問題。記者林宛諭／攝影
分享

農地公安經濟
金豬年，迎好運！開運紅包先來領一波→

相關新聞

爭取台中港北堤全段開放釣魚 立院副院長蔡其昌協調

2019-02-21 14:32

台中「青年議會」被粗暴解散？綠議員籲成立青年發展局

2019-02-21 11:51

后里泰安櫻花開4成 網友期待228連假全開

2019-02-21 10:18

參觀台中花博 愛馬仕台灣區總經理：現代忙碌人最需要

2019-02-21 10:08

不老餐廳推「125號便當直送」 學用Line@訂單線上客服

2019-02-21 09:35

全盲的妥瑞女孩蔡明秀 用音樂見證生命

2019-02-20 23:03

影／浙江九獅圖、百葉龍來台 道具機關讓人看傻了

2019-02-20 22:47

中市秘書處長／26歲顏迺倫 全台最年輕一級首長

2019-02-20 22:40

守護石虎 鴻禧太平高球場擴建案闖關失敗

2019-02-20 22:33

影╱她是能與上帝心靈對話的全盲長笛天使 下月飛德國深造

2019-02-20 19:33

石虎的家保住了！環評拍板否決鴻禧高爾夫球場擴建

2019-02-20 18:13

勞工局突襲台中港 發現工人未戴呼吸防護具12項缺失

2019-02-20 15:07

紫南宮元宵呷丁酒 估10萬人逗熱鬧

2019-02-20 14:33

跨界迸火花 布袋戲偶首創玻璃製杖塑角

2019-02-20 14:27

白嘉莉將無償為台中代言 盧秀燕：全民期待

2019-02-20 14:14

228連假到麗寶樂園有優惠 送花博門票還贈小提燈

2019-02-20 13:59

彰化大埔截水溝布袋蓮阻塞水流 水利處除之欲快

2019-02-20 12:33

彰縣立委補選都還沒抽籤 已聞明年立委選戰煙硝味

2019-02-20 11:04

10萬人全國最大流水席 紫南宮丁酒上午9點鳴鑼開吃

2019-02-20 10:02

國寶跨界創作 台灣布袋戲史第一尊玻璃雕塑戲偶亮相

2019-02-20 07:51

沒吃過不是南投人！在地鄉親狂推美味「紅薯餅」

2018-11-08 12:00
看更多

熱門文章

笨蛋！宜蘭蓋不蓋高鐵關鍵在票價 網友一句話突破盲腸

2019-02-20 16:31

士林夜市現切水果攤 市府一月取締44件2攤倒了

2019-02-21 10:28

苗栗火車站環境大改造 營造觀光亮點改善亂象

2019-02-20 15:08

飛機奔月！退休校長元宵賞月 幸運拍到美圖

2019-02-20 16:13

影／沒公德心！台灣燈會開幕爆滿 民眾竟踩燈飾搶卡位

2019-02-20 16:27

台北燈節挨轟「史上最爛」 柯文哲：我覺得還好

2019-02-21 12:09

基隆這間公廁有免治馬桶 還能欣賞嘉明湖等高山風景照

2019-02-20 18:10

影╱郭國文指農產銷中是騙局 謝龍介：外行話不必回應

2019-02-21 13:06

影╱她是能與上帝心靈對話的全盲長笛天使 下月飛德國深造

2019-02-20 19:33

白沙屯媽祖進香撞期大甲媽 回程相遇機率高

2019-02-20 19:17

心臟要夠大顆！2人宜蘭擲筊 誰贏就獨拿30萬元現金

2019-02-20 11:34

雲林50年來最乾的一次 山區缺水、茶樹枯黃

2019-02-20 17:02

影／浙江九獅圖、百葉龍來台 道具機關讓人看傻了

2019-02-20 22:47

藝人納豆假冒舅舅逛燈會 真假侯友宜同框猜燈謎

2019-02-20 20:18

2.1萬輛二行程機車去哪？嘉縣鼓勵檢舉烏賊車每件200元

2019-02-20 16:41

臺中監獄收容人花燈獲獎 矯正機關連11年奪「燈王」

2019-02-20 21:05

桃園首間社宅申請首日受理264戶 市府提醒這件事

2019-02-20 18:25

𩵚魠魚季 台東釣到20公斤魚王

2019-02-20 23:20

為了圓夢 天文迷霸氣蓋出一座星象館

2019-02-20 18:57

基隆招考清潔隊出現假簡章 多名議員被騙分享

2019-02-20 20:21

因為3棵老松樹 公館國中校舍重建變更規畫

2019-02-21 09:22

石虎的家保住了！環評拍板否決鴻禧高爾夫球場擴建

2019-02-20 18:13

參觀台中花博 愛馬仕台灣區總經理：現代忙碌人最需要

2019-02-21 10:08

30米高空炫技 台灣燈會高空馬戲團演出僅剩一場

2019-02-20 21:58

為花蓮垃圾危機尋解方 環保局持續推動台泥水泥窯代燒

2019-02-20 16:49

苗縣爭取400戶包租代管社宅 有意願者盡速登記建檔

2019-02-20 18:50

新埔花燈踩街24日傍晚登場 交通管制看這裡

2019-02-20 18:22

影／韓國瑜、陳致中同台 還大喊「愛與包容」

2019-02-21 11:44

五股交流道增設65線高架匝道 2023年可望提早完成

2019-02-21 12:22

士林官邸鬱金香展開幕 浪漫花海綻放

2019-02-21 12:14

網傳今年兒童清明連假搭公車免費？基市府澄清：去年的

2019-02-20 16:30

影／超豪華！嘉縣太保日照中心裝潢媲美飯店

2019-02-20 15:06

粉紅花海超浪漫 烏山頭水庫南洋櫻提前盛開

2019-02-21 07:41

不再滯銷 鳳梨出貨銷陸 高雄鳳梨伯笑顏開

2019-02-20 23:05

23日起…新溪口吊橋門票 只需50元

2019-02-20 23:32

垃圾堆8600噸 花蓮求援

2019-02-21 00:12

水情緊優先春耕穩定供水 3月1日起桃、竹農田打折供水

2019-02-20 18:58

吳志揚暗批選市長得票少 陳學聖：公道自在人心

2019-02-20 22:51

不老餐廳推「125號便當直送」 學用Line@訂單線上客服

2019-02-21 09:35

中市秘書處長／26歲顏迺倫 全台最年輕一級首長

2019-02-20 22:40
看更多

商品推薦

贊助廣告

商品推薦

留言

Top