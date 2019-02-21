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台中「青年議會」被粗暴解散？綠議員籲成立青年發展局

2019-02-21 11:51聯合報 記者喻文玟╱即時報導

民進黨市議員黃守達（左三）今天與台中市青年事務審議會代表何國瑞、邱怡婷、黃至聖、...
民進黨市議員黃守達（左三）今天與台中市青年事務審議會代表何國瑞、邱怡婷、黃至聖、在地學生代表召開記者會抗議「草率行事」，呼籲市長盧秀燕盡速成立青年專責的「青年發展局」。記者喻文玟／攝影
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台中市教育局2月12日公告「台中市政府青年事務審議會設置要點」停止適用，因第3屆會期仍未結束，俗稱「青年議會」的青審會要點卻突遭公告終止，引起青年、綠營議員不滿。

民進黨市議員黃守達今天與台中市青年事務審議會代表何國瑞、邱怡婷、黃至聖、在地學生代表召開記者會抗議「草率行事」，呼籲市長盧秀燕盡速成立青年專責的「青年發展局」。

台中市教育局表示，廢止要點並非不重視青年意見，而是想要「轉型」在體制內成立青年專責單位，延續青年參與公共事務的精神，轉型期間將研擬組成青年諮詢委員會，近期將再邀集第3屆青年代表雙向溝通，深入了解青年代表意見，建立好溝通的平台。

青年事務審議會代表黃至聖表示，在未充分溝通、聘期未到期的情況下，無預警公告停止適用「臺中市政府青年事務審議會設置要點」是粗暴地「被解散」。

連續擔任3屆青年事務審議會代表的邱怡婷表示，青年議會過去的提案有85％提案被市府採用，青年諮詢是「培力」，這屆台中市議會就有3名當選議員曾是青年議會的代表。

民進黨市議員黃守達表示，要讓優秀的年輕人留在台中，就要展現市府對年輕人的態度，盧市長若要說服市民，台中還是一個重視青年的城市，應盡速成立青年發展局，廢止青年議會才具有正當性。

黃守達提出，若不含警消人員，台中市政府現在總員額有7513人。根據《地方行政機關組織準則》第22條，尚有新增4000多名的空間；根據同法第11條，台中市可設置32個一級機關，目前為29個。簡單來說，青年發展局不只正當，更是完全可行。

「問題出在溝通！」這次當選的國民黨年輕議員黃健豪說，既然要「轉型」就要先說清處，教育局未與青年溝通就貿然停止青年議會之前，最近盧團隊有些施政方向「被砲」都出為未事先溝通，包含敬老愛心卡微調，都未充分傾聽基層民意或與議員溝通。

青年議會是否該延續？持反對意見的藍、綠議員均有。一名不具名的藍營議員說，「青年議會代表性完全不足」，甄選過程「非普選」，63人代表產生方式是民意票選、自我推薦、大專院校、高中職推派學校代表3類，近一屆因推薦人數偏低，還由業務單位逐一聯繫各校推派代表，「這些選出來的青年成員，到底代表了哪些青年人的意見？」

一名不具名的綠營議員也認為，當初林佳龍搞「青年議會」就是個「秀場」，扛著青年參政的大旗 但實際上沒功用，青年沒權、沒代表性、實際上對市政也沒辦法著墨太深，廢除可節省預算，但還是要成立專責單位傾聽年輕人意見。

台中市教育局民進黨
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