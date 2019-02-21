參觀台中花博 愛馬仕台灣區總經理：現代忙碌人最需要

2019-02-21 10:08 聯合報 記者 聯合報 記者 游振昇 ╱即時報導



Hermes台灣區總經理程家鳳與巴黎petit h部門團隊參觀Ayoi工藝之地，參觀台中世界花博。圖／台中市政府提供 分享 facebook

台中花博吸引各界參觀，愛馬仕（Hermes）台灣區總經理程家鳳昨天和巴黎Hermes Petit h部門總經理Caroline de Raidman等人參觀后里森林園區。「這是現代忙碌人最需要的一份豪華！」程家鳳說，大自然的美是用錢買不到的，花博將台灣的最引以為傲的科技及優勢能量，結合藝術分享給全世界，告訴大家植物和土地的重要，是很美的傳遞方式。

台中市政府新聞局表示，Hermes台灣區總經理程家鳳和Hermes Petit h部門總經理Caroline de Raidman、藝術總監Godefroy de Virieu及溝通總監Laurence Dejust等人，昨天到花博后里森林園區參觀發現館、四口之家、天上掉下一顆種子、友達微美館及聆聽花開的聲音等，開心地在不同展區自拍合照，直說台中花博真的令人印象深刻。

Hermes台灣區總經理程家鳳(右一)與巴黎petit h部門團隊參觀Ayoi工藝之地，參觀台中世界花博。圖／台中市政府提供 分享 facebook

程家鳳表示，台中花博與傳統想像的花卉博覽會不太一樣，看到的不是很多各種花卉的組合，而是藉由不同的展區，用台灣現在最棒、最引以為傲、有趣的、科技甚至結合藝術的方式，呈現台中花博GNP-Green、Nature、People的核心理念，這是現在全世界關注的議題，告訴大家植物和土地的重要，透過循環利用創造無限想像空間，把傳統老技法運用在現代生活，使生活更安全、更環保，非常棒。

「這是現代忙碌人最需要的一份豪華！」程家鳳讚美「天上掉下一顆種子」，透過竹子極簡、但是會呼吸的結構，讓每個人在裡面都想靜靜的待著，可以不用講話地待一下，很舒服，現代人有錢可以買很多東西，但時間、和平和大自然的美是買不到的。

新聞局表示，台中花博展期至4月24日止，自今年1月1日起，台中市民憑身分證、新住民憑居留證、全球12歲以下兒童憑各國護照享免費入園。