親愛的網友：
為確保您享有最佳的瀏覽體驗，建議您提升您的 IE 瀏覽器至最新版本，感謝您的配合。
賞燈會‧鬧元宵
台灣百寶鄉
大台北
桃竹苗
中彰投
雲嘉南
高屏離島
基宜花東

婦產醫加重麻醉趁機病床性侵孕婦 妻裝針孔過程全拍下

南韓役男為何怕當兵？還有比北韓更恐怖的敵人…

參觀台中花博 愛馬仕台灣區總經理：現代忙碌人最需要

2019-02-21 10:08聯合報 記者游振昇╱即時報導

Hermes台灣區總經理程家鳳與巴黎petit h部門團隊參觀Ayoi工藝之地，...
Hermes台灣區總經理程家鳳與巴黎petit h部門團隊參觀Ayoi工藝之地，參觀台中世界花博。圖／台中市政府提供
分享

台中花博吸引各界參觀，愛馬仕（Hermes）台灣區總經理程家鳳昨天和巴黎Hermes Petit h部門總經理Caroline de Raidman等人參觀后里森林園區。「這是現代忙碌人最需要的一份豪華！」程家鳳說，大自然的美是用錢買不到的，花博將台灣的最引以為傲的科技及優勢能量，結合藝術分享給全世界，告訴大家植物和土地的重要，是很美的傳遞方式。

台中市政府新聞局表示，Hermes台灣區總經理程家鳳和Hermes Petit h部門總經理Caroline de Raidman、藝術總監Godefroy de Virieu及溝通總監Laurence Dejust等人，昨天到花博后里森林園區參觀發現館、四口之家、天上掉下一顆種子、友達微美館及聆聽花開的聲音等，開心地在不同展區自拍合照，直說台中花博真的令人印象深刻。

Hermes台灣區總經理程家鳳(右一)與巴黎petit h部門團隊參觀Ayoi工...
Hermes台灣區總經理程家鳳(右一)與巴黎petit h部門團隊參觀Ayoi工藝之地，參觀台中世界花博。圖／台中市政府提供
分享

程家鳳表示，台中花博與傳統想像的花卉博覽會不太一樣，看到的不是很多各種花卉的組合，而是藉由不同的展區，用台灣現在最棒、最引以為傲、有趣的、科技甚至結合藝術的方式，呈現台中花博GNP-Green、Nature、People的核心理念，這是現在全世界關注的議題，告訴大家植物和土地的重要，透過循環利用創造無限想像空間，把傳統老技法運用在現代生活，使生活更安全、更環保，非常棒。

「這是現代忙碌人最需要的一份豪華！」程家鳳讚美「天上掉下一顆種子」，透過竹子極簡、但是會呼吸的結構，讓每個人在裡面都想靜靜的待著，可以不用講話地待一下，很舒服，現代人有錢可以買很多東西，但時間、和平和大自然的美是買不到的。

新聞局表示，台中花博展期至4月24日止，自今年1月1日起，台中市民憑身分證、新住民憑居留證、全球12歲以下兒童憑各國護照享免費入園。

花博台中市愛馬仕
金豬年，迎好運！開運紅包先來領一波→

相關新聞

后里泰安櫻花開4成 網友期待228連假全開

2019-02-21 10:18

不老餐廳推「125號便當直送」 學用Line@訂單線上客服

2019-02-21 09:35

全盲的妥瑞女孩蔡明秀 用音樂見證生命

2019-02-20 23:03

影／浙江九獅圖、百葉龍來台 道具機關讓人看傻了

2019-02-20 22:47

中市秘書處長／26歲顏迺倫 全台最年輕一級首長

2019-02-20 22:40

守護石虎 鴻禧太平高球場擴建案闖關失敗

2019-02-20 22:33

影╱她是能與上帝心靈對話的全盲長笛天使 下月飛德國深造

2019-02-20 19:33

石虎的家保住了！環評拍板否決鴻禧高爾夫球場擴建

2019-02-20 18:13

勞工局突襲台中港 發現工人未戴呼吸防護具12項缺失

2019-02-20 15:07

紫南宮元宵呷丁酒 估10萬人逗熱鬧

2019-02-20 14:33

跨界迸火花 布袋戲偶首創玻璃製杖塑角

2019-02-20 14:27

白嘉莉將無償為台中代言 盧秀燕：全民期待

2019-02-20 14:14

228連假到麗寶樂園有優惠 送花博門票還贈小提燈

2019-02-20 13:59

彰化大埔截水溝布袋蓮阻塞水流 水利處除之欲快

2019-02-20 12:33

彰縣立委補選都還沒抽籤 已聞明年立委選戰煙硝味

2019-02-20 11:04

10萬人全國最大流水席 紫南宮丁酒上午9點鳴鑼開吃

2019-02-20 10:02

國寶跨界創作 台灣布袋戲史第一尊玻璃雕塑戲偶亮相

2019-02-20 07:51

沒吃過不是南投人！在地鄉親狂推美味「紅薯餅」

2018-11-08 12:00
看更多

熱門文章

笨蛋！宜蘭蓋不蓋高鐵關鍵在票價 網友一句話突破盲腸

2019-02-20 16:31

苗栗火車站環境大改造 營造觀光亮點改善亂象

2019-02-20 15:08

土城員和青年社宅動土 543戶2021年底完工

2019-02-20 12:04

飛機奔月！退休校長元宵賞月 幸運拍到美圖

2019-02-20 16:13

影／數十年罕見！雲林竹子開花枯死 傳說鬧飢荒村長憂

2019-02-20 13:19

影／沒公德心！台灣燈會開幕爆滿 民眾竟踩燈飾搶卡位

2019-02-20 16:27

白嘉莉將無償為台中代言 盧秀燕：全民期待

2019-02-20 14:14

春天櫻花開了 來新竹公園野餐品茗

2019-02-20 12:33

再談澎恰恰3600紅包 余天：是氣人不來也不打電話

2019-02-20 13:33

花蓮垃圾危機一觸即發 全縣堆置量逾8000噸

2019-02-20 12:35

高雄加大香蕉出口力道 今天出口2貨櫃到日本

2019-02-20 11:49

基隆這間公廁有免治馬桶 還能欣賞嘉明湖等高山風景照

2019-02-20 18:10

士林夜市現切水果攤 市府一月取締44件2攤倒了

2019-02-21 10:28

花蓮箭瑛大橋4.2億決標 鄉親盼了好久準備開工

2019-02-20 11:48

呂映潔苦讀4年考上建築師證照 台東縣府員工第一人

2019-02-20 14:35

1天113件保護案通報 苗栗集中派案中心開「紅盤」

2019-02-20 14:17

影╱她是能與上帝心靈對話的全盲長笛天使 下月飛德國深造

2019-02-20 19:33

心臟要夠大顆！2人宜蘭擲筊 誰贏就獨拿30萬元現金

2019-02-20 11:34

雲林50年來最乾的一次 山區缺水、茶樹枯黃

2019-02-20 17:02

藝人納豆假冒舅舅逛燈會 真假侯友宜同框猜燈謎

2019-02-20 20:18

為了圓夢 天文迷霸氣蓋出一座星象館

2019-02-20 18:57

臺中監獄收容人花燈獲獎 矯正機關連11年奪「燈王」

2019-02-20 21:05

基隆招考清潔隊出現假簡章 多名議員被騙分享

2019-02-20 20:21

2.1萬輛二行程機車去哪？嘉縣鼓勵檢舉烏賊車每件200元

2019-02-20 16:41

影／浙江九獅圖、百葉龍來台 道具機關讓人看傻了

2019-02-20 22:47

為花蓮垃圾危機尋解方 環保局持續推動台泥水泥窯代燒

2019-02-20 16:49

桃園首間社宅申請首日受理264戶 市府提醒這件事

2019-02-20 18:25

石虎的家保住了！環評拍板否決鴻禧高爾夫球場擴建

2019-02-20 18:13

苗縣爭取400戶包租代管社宅 有意願者盡速登記建檔

2019-02-20 18:50

新埔花燈踩街24日傍晚登場 交通管制看這裡

2019-02-20 18:22

彰化大埔截水溝布袋蓮阻塞水流 水利處除之欲快

2019-02-20 12:33

30米高空炫技 台灣燈會高空馬戲團演出僅剩一場

2019-02-20 21:58

3月全面開島！揭開金門「大膽島」神秘面紗

2019-02-20 13:05

影／超豪華！嘉縣太保日照中心裝潢媲美飯店

2019-02-20 15:06

網傳今年兒童清明連假搭公車免費？基市府澄清：去年的

2019-02-20 16:30

𩵚魠魚季 台東釣到20公斤魚王

2019-02-20 23:20

白沙屯媽祖進香撞期大甲媽 回程相遇機率高

2019-02-20 19:17

水情緊優先春耕穩定供水 3月1日起桃、竹農田打折供水

2019-02-20 18:58

不再滯銷 鳳梨出貨銷陸 高雄鳳梨伯笑顏開

2019-02-20 23:05

付費旅遊還要拔惡草 「快樂傻子」樂在其中

2019-02-20 08:56
看更多

商品推薦

贊助廣告

商品推薦

留言

Top