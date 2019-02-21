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不老餐廳推「125號便當直送」 學用Line@訂單線上客服

2019-02-21 09:35聯合報 記者喻文玟╱即時報導

弘道老人福利基金會在歷史建築台中市長官邸成立「不老夢想125號」2年，目前共聘僱9名、平均62歲的不老料理人、服務生。去年10月開始試賣接受Line@網路訂單、線上客服，每日限量100份「125號便當」，廣受好評，平均每天可銷售8成。

不老夢想125號企劃鄭茜文今年30歲，她說，「125號便當直送」是從現在年輕人、手機族使用習慣觀察，和不老料理人一起討論決透過Line@平台成立官方粉絲團接受網路訂單，拓展客源，每周四會公佈下周菜色，每個便當80元。

60歲的不老料理人陳淑婉早期曾在一般的便當店工作，對時令菜色的搭配運用、食材採購相當專業，常提供新菜色建議，親自帶著弘道年輕人去傳統市場學習如何挑選生鮮蔬果、選擇優質盤商來訂購配送。

進入不老夢想125號工作迄今2年、63歲的不老服務生郭碧如說，她開始學使用平板電子收銀機、信用卡刷卡機，一次又一次克服3C產品的她，這次進階學習到Line@訂購，已能游刃有餘回覆日常的訂單訊息，很有成就感！

現在外送餐點盛行，Ubereat、pandaeats這些APP和幾百家餐飲合作，不定期釋出許多折扣卷，「不老夢想125號」Line@訂單是否能和這些APP競爭？

不老夢想125號組長陳姿婷表示，因歷史建築台中市長官邸進行修復，今年5月中才會有內部用餐空間，這半年才想出「125號便當直送」的創意客層鎖定一中商圈周邊的學校、上班族，3公里內、訂購滿15個可以外送。

陳姿婷說，也曾想過與Ubereats、pandaeats平台合作，但每一份訂單要收取20%-30％費用，成本過高，Line的官方帳號月租費千元內，可以負擔，也因此開拓了新客源，「125號便當」洽詢電話：（04）22270125。

「不老夢想125號」推便當直送，不老料理人一起烹飪、準備便當。記者喻文玟／攝影
「不老夢想125號」推便當直送，不老料理人一起烹飪、準備便當。記者喻文玟／攝影
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「不老夢想125號」服務生操作Line@接受訂單、線上客服。記者喻文玟／攝影
「不老夢想125號」服務生操作Line@接受訂單、線上客服。記者喻文玟／攝影
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「不老夢想125號」推便當直送，不老料理人一起推薦。記者喻文玟／攝影
「不老夢想125號」推便當直送，不老料理人一起推薦。記者喻文玟／攝影
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「不老夢想125號」每周四都會公告下周的便當菜色。記者喻文玟／攝影
「不老夢想125號」每周四都會公告下周的便當菜色。記者喻文玟／攝影
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便當夢想歷史建築
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