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影／浙江九獅圖、百葉龍來台 道具機關讓人看傻了

2019-02-20 22:47聯合報 記者賴香珊╱即時報導

南投燈會今年邀請「世界非物質文化遺產」陝西安塞腰鼓、重慶銅梁火龍、浙江燈彩到來台巡演，其中「浙江燈彩」百葉龍、九獅圖首度到南投縣，今晚在草屯中山公園首演，後續將至魚池、名間、集集、埔里演出，最終場則在南投主燈區。

草屯鎮公所指出，南投燈會已辦理第3年，相關系列活動卻是首次到草屯演出，而由浙江省海峽兩岸經濟文化發展促進會率領的百葉龍、九獅圖等表演團隊，不僅展現浙江省特有的歌、舞、藝、劇，其表演技術和道具工藝則令人嘆為觀止。

詩畫浙江燈彩藝術表演涵蓋多元，有「鼓舞」歡慶鑼鼓、「群舞」採茶舞、岕里婚慶、「川劇」變臉、「水袖舞」天女散花、「婺劇」伐子都、「歌曲」橄欖樹、海闊天空、「維族舞」花兒為什麼怎麼紅，及歷史悠久的長興百葉龍、永康九獅圖。

而長興百葉龍距今有200多年歷史，源自民間傳說，改以舞蹈的手法展現百葉龍在江南滿塘荷葉中誕生的故事，因此巨龍外型是朵朵碩大柔美荷花串成，柔中帶剛，有別於傳統的舞龍，有更豐富的情感與色彩，被喻為中國最美麗神奇的舞龍。

永康九獅圖則有300年歷史，是浙江鬧元宵獨特舞獅，9隻大、小獅子藏身於高約4米、長約6.5米的獅籠中，由獅籠後拉線人操縱纖繩，配合鑼鼓聲，跳躍、撲騰，歡舞，展現九獅共舞、獅子銜球等絕技，妙趣橫生，顛覆民眾對舞獅的想像。

縣府表示，安塞腰鼓已展畢，銅梁火龍最終場明晚在南投主燈區，詩畫浙江燈彩藝術表演則從今起登場，明晚移師魚池文武廟，22日晚間在名間受天宮、23日上午在集集武昌宮、晚間在埔里燈區，最終場24日晚間在南投主燈區水舞廣場。

詩畫浙江燈彩藝術表演涵蓋多元，除百葉龍、九獅圖，還有「群舞」岕里婚慶等演出。記者...
詩畫浙江燈彩藝術表演涵蓋多元，除百葉龍、九獅圖，還有「群舞」岕里婚慶等演出。記者賴香珊／攝影
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詩畫浙江燈彩藝術表演涵蓋多元，除百葉龍、九獅圖，還有「維族舞」花兒為什麼怎麼紅等...
詩畫浙江燈彩藝術表演涵蓋多元，除百葉龍、九獅圖，還有「維族舞」花兒為什麼怎麼紅等演出。記者賴香珊／攝影
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詩畫浙江燈彩藝術表演涵蓋多元，除長興百葉龍、永康九獅圖，還有「群舞」採茶舞等演出...
詩畫浙江燈彩藝術表演涵蓋多元，除長興百葉龍、永康九獅圖，還有「群舞」採茶舞等演出。記者賴香珊／攝影
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永康九獅圖是浙江鬧元宵獨特舞獅，由獅籠後拉線人操縱纖繩，妙趣橫生，有別於傳統舞獅...
永康九獅圖是浙江鬧元宵獨特舞獅，由獅籠後拉線人操縱纖繩，妙趣橫生，有別於傳統舞獅。記者賴香珊／攝影
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長興百葉龍外型是朵朵碩大柔美荷花串成，有別於傳統舞龍，有更豐富的情感與色彩。記者...
長興百葉龍外型是朵朵碩大柔美荷花串成，有別於傳統舞龍，有更豐富的情感與色彩。記者賴香珊／攝影
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長興百葉龍以舞蹈展現巨龍在荷塘中誕生，柔中帶剛，被喻為中國最美麗神奇的舞龍。記者...
長興百葉龍以舞蹈展現巨龍在荷塘中誕生，柔中帶剛，被喻為中國最美麗神奇的舞龍。記者賴香珊／攝影
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詩畫浙江燈彩藝術表演涵蓋多元，除百葉龍、九獅圖，還有「水袖舞」天女散花等演出。記...
詩畫浙江燈彩藝術表演涵蓋多元，除百葉龍、九獅圖，還有「水袖舞」天女散花等演出。記者賴香珊／攝影
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詩畫浙江燈彩藝術表演涵蓋多元，除百葉龍、九獅圖，還有「歌曲」橄欖樹等演出。記者賴...
詩畫浙江燈彩藝術表演涵蓋多元，除百葉龍、九獅圖，還有「歌曲」橄欖樹等演出。記者賴香珊／攝影
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永康九獅圖有9隻獅子藏身於高約4米、長約6.5米的獅籠中，由拉線人配合鑼鼓聲操繩...
永康九獅圖有9隻獅子藏身於高約4米、長約6.5米的獅籠中，由拉線人配合鑼鼓聲操繩舞獅。記者賴香珊／攝影
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燈會銅梁火龍集集
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