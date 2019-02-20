親愛的網友：
為確保您享有最佳的瀏覽體驗，建議您提升您的 IE 瀏覽器至最新版本，感謝您的配合。
賞燈會‧鬧元宵
台灣百寶鄉
大台北
桃竹苗
中彰投
雲嘉南
高屏離島
基宜花東

菲籍漁工砍人迫船員跳海 船長室淪陷4人遭挾

乙武洋匡劈腿50女還不滿足？ 傳再婚23歲混血美女

影╱她是能與上帝心靈對話的全盲長笛天使 下月飛德國深造

2019-02-20 19:33聯合報 記者何烱榮╱即時報導

「我喜歡巴哈，他的音樂很莊嚴、虔誠，讓我感受到與上帝在一起，上帝就在我的心靈與我對話。」音樂天使蔡明秀說，考試時她選了巴哈的長笛奏鳴曲，聽到女教授決定錄取她，她激動的落淚，因為她成為國立斯圖加特音樂大學創校162年第一位全盲又有妥瑞氏症的長笛學生，3月底將飛往德國圓夢。

蔡明秀家在彰化縣埔鹽鄉南新村，父親蔡桂輝經營生產「彩色蛋」聞名的桂園自然生態農場，她是28周出生的早產兒，因視網膜剝離而全盲，來到這個人間就看不到七彩繽粉的世界。她說「我很感謝上帝給我1分很好的禮物，就是聽覺很靈敏，也有音樂天賦。」

她念幼稚園時開始學鋼琴，有天她坐在鋼琴前，很自然地彈奏鳳飛飛的歌曲，媽媽嚇了一跳，問她何時學會的，「我告訴媽媽，每天坐娃娃娃車上下學時，司機伯伯都會放鳳飛飛的歌，聽啊聽，我就會彈了。」

「後來我會主修長笛是很奇妙的一件事，我念小學時，媽媽開飲料店，常跟在媽媽身邊，鋼琴不能搬到店裡，我就想學能帶著到處練習的樂器。」蔡明秀說，媽媽常帶我去演奏會，長笛的旋律吸引她，從此蔡母天天陪著她拜師學笛。

蔡明秀雖有先天的身體缺陷，卻很樂觀。妥瑞氏症是一種抽動綜合症，常不自覺地聳肩、搖頭晃腦甚至不受自主控制地發出清喉嚨的聲音，幸好她只會輕微地不自主搖頭，不影響她學習和演奏長笛；但是看不到五線譜，蔡明秀學鋼琴、長笛都比他人辛苦。

「剛開始學習時，先到老師練習後，回到家都是聽錄音帶，不斷地聽、不斷地練。」直到她錄取國立台南藝術大學7年一貫音樂系才有了改變，她說，指導老師楊淑雅告訴她，不能只用耳朵聽的方式練習，會變成模仿演奏者的技巧，一定要學會「點字樂譜」。

學了2年點字樂譜，蔡明秀說，自己用手指慢慢地去感受音符的跳躍，才能體會、融入作曲者要表達的感情與意境，讓她的音樂演奏有重大的突破，展露個人的才華。

能拿到南藝大碩士學位也是非常辛苦，同學念的是1本書，她念的是1櫃「點字書」，有1名教授的必修課只有100多頁，她被當了又當，修了5個學期才過關。她說，當時她很沮喪，後來非常感謝教授，因為讓她自己努力找出學習盲點，自我突破，也學會更勇敢、更獨立。大學畢業後，她花1年時間學德語，今年1月鼓起勇氣報考。

1月21日，來自多個國家的20多名長笛競爭者齊聚斯圖加特音樂大學，因為1個樂團只需要1支長笛，「選秀」的3名教授只會各自錄取1名學生。「當時我很緊張，我向上帝禱告，讓我台上考試時，能夠把我最好的表現出來。」

上帝聽到了蔡明秀的禱告，她說， 當1名女教授用德語告訴我「妳被錄取了」，我高興地熱淚盈眶。日前她收到入學通知書，她希望將來能念到博士再回台灣，能一邊演奏一邊在大學教長笛，把上帝的美妙旋律在人間流傳。

今年一月底，蔡明秀（右2）在家人陪伴下，到德國報考國立斯圖加特音樂與藝術表演藝術...
今年一月底，蔡明秀（右2）在家人陪伴下，到德國報考國立斯圖加特音樂與藝術表演藝術大學。照片／蔡桂輝提供
分享
因早產而全盲又有妥瑞氏症的蔡明秀（中），錄取德國知名的國立斯圖加特音樂與藝術表演...
因早產而全盲又有妥瑞氏症的蔡明秀（中），錄取德國知名的國立斯圖加特音樂與藝術表演藝術大學，是創校以來第一位全盲女長笛學生。記者何烱榮／攝影
分享
因早產而全盲又有妥瑞氏症的蔡明秀，錄取德國知名的國立斯圖加特國立音樂與藝術表演藝...
因早產而全盲又有妥瑞氏症的蔡明秀，錄取德國知名的國立斯圖加特國立音樂與藝術表演藝術大學，是創校以來第一位全盲女長笛學生。記者何烱榮／攝影
分享
因早產而全盲又有妥瑞氏症的蔡明秀，錄取德國知名的國立斯圖加特音樂與藝術表演藝術大...
因早產而全盲又有妥瑞氏症的蔡明秀，錄取德國知名的國立斯圖加特音樂與藝術表演藝術大學，是創校以來第一位全盲女長笛學生。記者何烱榮／攝影
分享

妥瑞氏症早產
金豬年，迎好運！開運紅包先來領一波→

相關新聞

石虎的家保住了！環評拍板否決鴻禧高爾夫球場擴建

2019-02-20 18:13

勞工局突襲台中港 發現工人未戴呼吸防護具12項缺失

2019-02-20 15:07

紫南宮元宵呷丁酒 估10萬人逗熱鬧

2019-02-20 14:33

跨界迸火花 布袋戲偶首創玻璃製杖塑角

2019-02-20 14:27

白嘉莉將無償為台中代言 盧秀燕：全民期待

2019-02-20 14:14

228連假到麗寶樂園有優惠 送花博門票還贈小提燈

2019-02-20 13:59

彰化大埔截水溝布袋蓮阻塞水流 水利處除之欲快

2019-02-20 12:33

彰縣立委補選都還沒抽籤 已聞明年立委選戰煙硝味

2019-02-20 11:04

10萬人全國最大流水席 紫南宮丁酒上午9點鳴鑼開吃

2019-02-20 10:02

國寶跨界創作 台灣布袋戲史第一尊玻璃雕塑戲偶亮相

2019-02-20 07:51

看問題／歷經3市長 會展中心…加速建就對了

2019-02-19 23:37

國姓草莓轉型 朝有機無毒發展

2019-02-19 23:34

市政團隊臉譜／中市建設局長陳大田：讓市政路跨越筏子溪

2019-02-19 23:27

無雨缺水 台中筏子溪斷流 魚群暴斃

2019-02-19 23:17

中部水情緊？ 日月潭9蛙露7蛙

2019-02-19 23:13

水湳會展中心 首期工程下月動工、2023啟用

2019-02-19 23:12

影／好美！ 暴紅風鈴木今晚襯托百年大月亮

2019-02-19 22:16

去年荔枝椿象肆虐彰化縣 今年縣府出動無人機空陸夾殺

2019-02-19 19:27

影／大甲媽要來了 4月7日晚上10點起駕

2019-02-19 18:17

沒吃過不是南投人！在地鄉親狂推美味「紅薯餅」

2018-11-08 12:00
看更多

熱門文章

太厲害！ intel無人機來台首演原來是他促成

2019-02-19 22:00

稻草山超好玩成了新網紅 但不守規矩太多改成假日開放

2019-02-19 23:06

笨蛋！宜蘭蓋不蓋高鐵關鍵在票價 網友一句話突破盲腸

2019-02-20 16:31

史上最「冷」墾丁音樂季 泡泡趴追隨春吶春浪出走

2019-02-20 07:39

謝龍介總部成立熱鬧成功 遠東科大借場地躺著中槍

2019-02-20 10:37

愛家團體快閃提燈鬧元宵 要蘇貞昌尊重公投結果

2019-02-19 20:15

影／火龍吸引3萬多名觀眾尖叫與掌聲 花在彰化今晚圓滿謝幕

2019-02-19 22:35

影／有夠美！台灣燈會今晚點燈 超強主燈秀看這邊

2019-02-19 21:22

可愛敎主楊丞琳3月將隨片到高雄 也要推薦港都景點美食

2019-02-19 22:00

苗栗火車站環境大改造 營造觀光亮點改善亂象

2019-02-20 15:08

影／好美！ 暴紅風鈴木今晚襯托百年大月亮

2019-02-19 22:16

飛機奔月！退休校長元宵賞月 幸運拍到美圖

2019-02-20 16:13

影／數十年罕見！雲林竹子開花枯死 傳說鬧飢荒村長憂

2019-02-20 13:19

石門地區沒文具店 圖書館貼心文具百寶屋免費借

2019-02-20 11:33

10萬人全國最大流水席 紫南宮丁酒上午9點鳴鑼開吃

2019-02-20 10:02

國寶跨界創作 台灣布袋戲史第一尊玻璃雕塑戲偶亮相

2019-02-20 07:51

高雄加大香蕉出口力道 今天出口2貨櫃到日本

2019-02-20 11:49

花蓮垃圾危機一觸即發 全縣堆置量逾8000噸

2019-02-20 12:35

桃園首間社宅中路二號今開放申請 近百人送件

2019-02-20 11:20

再談澎恰恰3600紅包 余天：是氣人不來也不打電話

2019-02-20 13:33

平行會審一開5年無結論 侯友宜要求市府負起責任簡化

2019-02-20 11:00

春天櫻花開了 來新竹公園野餐品茗

2019-02-20 12:33

彰縣立委補選都還沒抽籤 已聞明年立委選戰煙硝味

2019-02-20 11:04

影／元宵遶境台東天官堂七爺火燒衣 廟方：代民消災

2019-02-19 23:05

鄭世維23日造勢緊急換場地 余天將找賴神陪掃街

2019-02-20 07:41

心臟要夠大顆！2人宜蘭擲筊 誰贏就獨拿30萬元現金

2019-02-20 11:34

白嘉莉將無償為台中代言 盧秀燕：全民期待

2019-02-20 14:14

花蓮箭瑛大橋4.2億決標 鄉親盼了好久準備開工

2019-02-20 11:48

「御天飛行豬」超可愛 民眾搶拍

2019-02-19 20:45

文大大典館爆出既存違建 柯文哲開罵：無法無天

2019-02-19 20:26

影／台灣燈會屏東大鵬灣開幕 無人機炫麗登場

2019-02-19 21:29

呂映潔苦讀4年考上建築師證照 台東縣府員工第一人

2019-02-20 14:35

平溪上廁所收20元很丟臉？ 他發出貼文卻遭網友砲轟

2019-02-19 21:39

高嘉瑜元宵夜開直播 遭炮灰襲擊萌喊「我眼睛太大」

2019-02-19 22:20

壽山臭糞水排溢路面 環保局追緝禍首發現是自家人

2019-02-20 09:51

愛河沿岸玩寶可夢？ 今只有灑花期待冬季引稀怪

2019-02-20 00:31

土城員和青年社宅動土 543戶2021年底完工

2019-02-20 12:04

文化大典館違建補照 柯文哲：我不同意

2019-02-19 23:51

台灣燈會今晚開燈 TAIWAN寫在天空全場感動

2019-02-19 20:25

鹽水蜂炮炸裂如不夜城 越晚越美麗

2019-02-19 21:47
看更多

商品推薦

贊助廣告

商品推薦

留言

Top