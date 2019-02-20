影╱她是能與上帝心靈對話的全盲長笛天使 下月飛德國深造

2019-02-20 19:33 聯合報 記者 聯合報 記者 何烱榮 ╱即時報導



「我喜歡巴哈，他的音樂很莊嚴、虔誠，讓我感受到與上帝在一起，上帝就在我的心靈與我對話。」音樂天使蔡明秀說，考試時她選了巴哈的長笛奏鳴曲，聽到女教授決定錄取她，她激動的落淚，因為她成為國立斯圖加特音樂大學創校162年第一位全盲又有妥瑞氏症的長笛學生，3月底將飛往德國圓夢。

蔡明秀家在彰化縣埔鹽鄉南新村，父親蔡桂輝經營生產「彩色蛋」聞名的桂園自然生態農場，她是28周出生的早產兒，因視網膜剝離而全盲，來到這個人間就看不到七彩繽粉的世界。她說「我很感謝上帝給我1分很好的禮物，就是聽覺很靈敏，也有音樂天賦。」

她念幼稚園時開始學鋼琴，有天她坐在鋼琴前，很自然地彈奏鳳飛飛的歌曲，媽媽嚇了一跳，問她何時學會的，「我告訴媽媽，每天坐娃娃娃車上下學時，司機伯伯都會放鳳飛飛的歌，聽啊聽，我就會彈了。」

「後來我會主修長笛是很奇妙的一件事，我念小學時，媽媽開飲料店，常跟在媽媽身邊，鋼琴不能搬到店裡，我就想學能帶著到處練習的樂器。」蔡明秀說，媽媽常帶我去演奏會，長笛的旋律吸引她，從此蔡母天天陪著她拜師學笛。

蔡明秀雖有先天的身體缺陷，卻很樂觀。妥瑞氏症是一種抽動綜合症，常不自覺地聳肩、搖頭晃腦甚至不受自主控制地發出清喉嚨的聲音，幸好她只會輕微地不自主搖頭，不影響她學習和演奏長笛；但是看不到五線譜，蔡明秀學鋼琴、長笛都比他人辛苦。

「剛開始學習時，先到老師練習後，回到家都是聽錄音帶，不斷地聽、不斷地練。」直到她錄取國立台南藝術大學7年一貫音樂系才有了改變，她說，指導老師楊淑雅告訴她，不能只用耳朵聽的方式練習，會變成模仿演奏者的技巧，一定要學會「點字樂譜」。

學了2年點字樂譜，蔡明秀說，自己用手指慢慢地去感受音符的跳躍，才能體會、融入作曲者要表達的感情與意境，讓她的音樂演奏有重大的突破，展露個人的才華。

能拿到南藝大碩士學位也是非常辛苦，同學念的是1本書，她念的是1櫃「點字書」，有1名教授的必修課只有100多頁，她被當了又當，修了5個學期才過關。她說，當時她很沮喪，後來非常感謝教授，因為讓她自己努力找出學習盲點，自我突破，也學會更勇敢、更獨立。大學畢業後，她花1年時間學德語，今年1月鼓起勇氣報考。

1月21日，來自多個國家的20多名長笛競爭者齊聚斯圖加特音樂大學，因為1個樂團只需要1支長笛，「選秀」的3名教授只會各自錄取1名學生。「當時我很緊張，我向上帝禱告，讓我台上考試時，能夠把我最好的表現出來。」