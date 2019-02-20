白沙屯媽祖進香撞期大甲媽 回程相遇機率高

2019-02-20 19:17 中央社 苗栗縣20日電



台中大甲鎮瀾宮媽祖今年遶境進香期程出爐，與苗栗白沙屯拱天宮媽祖徒步進香撞期，兩者起駕出發時間僅差3小時，預料兩隊人馬在回程時相遇的機率相當高。

大甲媽祖一年一度9天8夜南下嘉義新港奉天宮遶境進香時程，昨晚由鎮瀾宮董事長顏清標擲筊，將於4月7日晚間10時起駕，16日回鑾安座大甲鎮瀾宮；巧合的是，苗栗通霄白沙屯拱天宮媽祖今年南下徒步進香期程，經擲筊請示媽祖，將於4月7日晚間11時20分登轎，隔日凌晨1時20分起駕出發、4月17日下午2時25分回宮，全程10天9夜幾乎與大甲媽遶境時程重疊。

白沙屯媽祖每年徒步到雲林北港朝天宮進香的時程，都在農曆12月15日由值年爐主擲筊請示媽祖決定，對於「撞期」大甲媽祖，拱天宮管理委員會總幹事陳春發今天表示訝異。

他指出，兩座宮廟徒步進香參與人數堪稱台灣數一數二，陣容龐大，這次擇日結果都在同時段，堪稱「百年難得一見」，可以預見兩隊人馬若在途中相遇，勢必盛況空前。

長期紀錄白沙屯媽祖徒步進香的在地文化工作者駱調彬表示，一般而言，白沙屯媽祖進香時程會在農曆3月23日媽祖誕辰前完成，這次與大甲媽祖遶境時程重疊比例之高，還是第一次遇到，儘管白沙屯媽祖沒有固定行進路線，但根據往年經驗，預料在北返回程階段，特別是4月16日大甲媽回宮當天，兩隊人馬在清水、沙鹿一帶相逢的機率相當高。

駱調彬指出，過去在2006、2007及2008年曾遇過兩大宮廟進香團半路偶遇，白沙屯媽祖還衝到對街「打招呼」，今年因白沙屯媽祖起駕時間較大甲媽祖晚約3小時，進香路程又不固定，全依媽祖神意指引鑾轎而行，且適逢清明連假過後，信徒參與進香，勢必陷入兩難抉擇，得「選邊站」。