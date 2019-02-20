勞工局突襲台中港 發現工人未戴呼吸防護具12項缺失

2019-02-20 15:07 聯合報 記者 聯合報 記者 游振昇 ╱即時報導



台中市政府勞工局今天到台中港區裝卸貨碼頭進行安全衛生改善輔導查視，今天港區碼頭未進行水泥熟料散裝作業，勞工局針對同樣對人體有嚴重健康危害影響的銅土卸裝作業進行輔導訪視，發現工人未配戴呼吸防護具、局部排氣裝置未落實檢點等12項缺失，當場輔導業者針對缺失立即改善，並將追蹤改善情形。勞工局表示，企業主應提升自主管理，依規定做好防制措施，維護環境品質及職場健康。

勞工局長吳威志今天和環境保護局稽查大隊、勞動部職業安全衛生署中區職業安全衛生中心，到台中港區裝卸貨碼頭進行安全衛生改善輔導訪視，現場發現粉塵作業主管未在現場從事監督作業、現場作業勞工未配戴呼吸防護具、局部排氣裝置未落實檢點、未於粉塵作業場所標示禁止飲食吸菸等12項缺失，當場輔導建新國際針對缺失立即改善，並實施後續追查。

勞工局表示，希望台中港務公司能協助各事業單位把所有項目改善完畢，如經通知限期改善之各項缺失未依限處理，將由權責機關依「粉塵危害預防標準」、「職業安全衛生設施規則」及「職業安全衛生教育訓練規則」等法令，逐項裁罰3萬元以上。