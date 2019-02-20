彰化大埔截水溝布袋蓮阻塞水流 水利處除之欲快

2019-02-20 12:33 聯合報 記者 聯合報 記者 劉明岩 ╱即時報導



開春過後，彰化市大埔截水溝水又再布滿「河川殺手」布袋蓮，如此年復一年的景象，清不勝清。鑑於往年在汛期到來前才清理，布袋蓮長得更大，面積更廣，今年趁著布袋蓮才在成長期，縣府水利處已發包廠商清理中，預期一周可完成。

布袋蓮向來河川的殺手，尤其大埔截水溝更是蔚為奇觀，河面鋪滿的布袋蓮，綿延數公里，不見水流，形成綠毯，民眾卻擔心阻塞水流，釀成洪災，縣府及民代都常接獲反映，要求及早清理。

縣府水資源處水利工程科科長劉耀文說，布滿河面的布袋蓮本身，其實對阻塞水流造成洪患的危害性不是很大，但會堵住垃圾，除影響景觀，也容易造成惡臭，加上沖往下游入海的布袋蓮，民眾擔心會塞滿蚵架及妨害漁民作業，因此縣府每年都會辦理大埔截水溝布袋蓮的清理工作。

彰化縣政府今年針對北彰化的布袋蓮清理共編列了約300萬元，其中以大埔截水溝的清理為主，得標廠商在清理後，還要辦理包括雜草、垃圾清理及河川巡查，以避免影響大埔截水溝的水流暢通及防洪功能。

布袋蓮蔓延得快，今年又是暖冬，更適合滋長，大埔截水溝的河面，已經布滿了布袋蓮，但由於仍在生長期，水利處決定提前下手剷除，以免長得更大時，更難清除，耗費時間也更長。