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彰縣立委補選都還沒抽籤 已聞明年立委選戰煙硝味

2019-02-20 11:04聯合報 記者林宛諭╱即時報導

彰化縣第一選區立委補選藍綠交鋒，正打得難分難解，3月16日才要投票見真章，第二選區竟早在農曆新年前，藍綠陣營都已有人迫不及待地四處高掛向選民拜年的大看板，也競相在臉書貼文，加強曝光力道，讓明年立委選舉藍、綠黨內提名之爭提前浮現。

第一選區（鹿港、和美等6鄉鎮）立委補選有3名選將競逐，是藍綠對決的選局，藍綠選將誰出線，10個月後誰就代表其政黨明年再戰，敗選的一方是否換將上場，有待觀察。3名參選人都還沒完成抽籤，2020年（第十屆）立委選舉何時投票也未敲定，第二選區(彰化、花壇、芬園3市鄉)竟已聞到爭取提名「當仁不讓」的煙硝味，成為地方熱議的政治話題。

第二選區最早表態要爭取國民黨黨內提名的選將，是前立委、現為全國總工會理事長陳杰，去年九合一選舉投票後，他就掛出要東山再起的大看板；九合一選舉以1萬9312票、全縣縣議員第二高票當選連任的張瀚天，也在3市鄉四處懸掛向民眾賀年的大看板，更積極固樁，兩人的基層實力相當，是一場精彩的黨內龍爭虎鬥選局，誰能出線備受關切。

無黨籍女將、前縣議員黃玉芬去年轉戰彰化市長選舉，在藍綠兩黨夾殺下，仍拿到3萬7006票、30.12%的高選票，原有意轉戰第一選區立委補選，把戶籍遷到港，多方考慮後放棄，是否投入明年第二選立委選戰，以及時代力量是否也推出選將參選，都值得觀察。

現階段讓地方熱議的選戰話題，除第一選區補選，就是前彰化市長邱建富的動向。目前邱建富擔任民進黨彰化縣黨部主委，挑戰同黨現任立委黃秀芳的企圖心甚明，不但已在重要路口高掛向選民打招呼的大型看板，更在縣黨部主持記者說明民進黨預定在5月底、6月初，完成下屆立委選舉黨內初選提名作業時，強調「立委選舉一定做民調，應該沒有現任優先的做法」，話中有話，更耐人尋味。

第三（員林、田中等7市鎮鄉）、第四（溪湖、北斗、二林等10鄉鎮）選區，現任的兩名立委陳素月、洪宗熠都是民進黨籍，最近都利用現任優勢積極為基層發聲，也在臉書個人網頁搶曝光，目前未聞黨內有 人想出馬挑戰，預料未來也無鬩牆之憂。

國民黨有意挑戰者，第三選區像前縣長卓伯源、前立委蕭景田、大村鄉長游盛、及去年以全縣最高票2萬1168票回任縣議員的前員林市長張錦昆，都止於投石問路的傳聞階段，尚未正式表態；至於第四選區，四年前意外落選的國民黨女將鄭汝芬決定退居第二線，最近大女兒謝衣鳳勤跑基層，接棒參選的動作甚明。

民進黨籍彰化市前市長邱建富高掛大型看板，向民眾賀年，展露爭取下屆立委選舉黨內提名...
民進黨籍彰化市前市長邱建富高掛大型看板，向民眾賀年，展露爭取下屆立委選舉黨內提名的心意。記者何烱榮／攝影
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去年縣議員選舉，以全縣第二高票當選連任的張瀚天在彰化、花壇、芬園，懸掛多面向民眾...
去年縣議員選舉，以全縣第二高票當選連任的張瀚天在彰化、花壇、芬園，懸掛多面向民眾拜年的大型看板。記者林宛諭／攝影
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全國總工會理事長、彰化市第五信用合作社理事主席和前立委陳杰，最早表態要爭取國民黨...
全國總工會理事長、彰化市第五信用合作社理事主席和前立委陳杰，最早表態要爭取國民黨提名參選下屆立委。記者林宛諭／攝影
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九合一選舉民進黨立委補選
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