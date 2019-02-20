10萬人全國最大流水席 紫南宮丁酒上午9點鳴鑼開吃

2019-02-20 10:02 聯合報 記者 聯合報 記者 黑中亮 ╱即時報導



竹山鎮紫南宮豬年「元宵～呷平安丁酒活動」今天上午九點起，多達10萬信眾上午陸續來到紫南宮「呷丁酒」，在紫南宮主委鳴鑼3響過開吃，宮廟使用卜蜂雞肉1萬多公斤、公賣局米酒2000瓶、稻米3000公斤，信眾從一早7點就來排隊，主委莊秋安指出，以往丁酒只開放到中午12點，今年特別延長到下午1點，預估吃平安丁酒人數可超過以往達到10萬人。

紫南宮主委莊秋安說，呷平安丁酒活動今年是第28年，每年都是在農曆正月16日盛大舉辦，從清晨6時素食丁酒先登場，由廟方準備1萬多斤雞肉烹調煮麻油雞酒，今天早上9點開始供民眾品嘗，歡迎全國民眾攜老帶幼來參與這項極富意義的文化資產盛會，感受到紫南宮及社區居民的熱情。

莊秋安說，早期社寮地區農曆春節有以紫南宮為中心的「吃丁酒」習俗，凡是社寮居民在前一年裡家中添丁者，要在正月15元宵節，拿閹雞來拜謝紫南宮土地公，隔天廟方將這些祭品煮成麻油雞讓附近居民共享，讓大家吃到平安發大財，演變至今成為全國性的年度盛事，深具地方文化歷史意義。

元宵節翌日的呷丁酒活動，已經是地方盛事，這項登錄為民俗類文化遺產的呷丁酒習俗，由於人數及提供數量年年成長，已成為信眾新年到紫南宮的例行活動，幾乎是從一大早就有大批信眾擠進廟前廣場。