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國寶跨界創作 台灣布袋戲史第一尊玻璃雕塑戲偶亮相

2019-02-20 07:51聯合報 記者謝恩得╱即時報導

一群愛好布袋戲同好組成的三昧堂創意木偶團隊，今年與三位國寶級藝術家跨界合作，分別融合春仔花藝術、藍染和霓虹藝術，創作3件特別的作品，和三昧堂其他11件作品，於2月23日起到3到17日在新光三越嘉義店展出。

這3件戲偶包括三昧堂與鹿港春仔花的施麗梅合作「鳯凰花之舞」，與苗栗卓也藍染鄭美淑合作的「基隆山之戀」，以及與霓虹藝術家黃順樂合作的「水沙連之歌」。

三昧堂行銷總監嚴仁鴻表示，春仔花是早期台灣出嫁新娘頭上必備的纏花，以示吉祥，但這項手藝在台灣愈來愈少人懂，施麗梅老師多年來傳承春仔花，與三昧堂設計師劉國安合作的布袋戲偶「鳯凰花之舞」，纏繞堆疊繁複鏤空的花朵。

卓也藍染的鄭美淑與三昧堂合作的戲偶「基隆山之戀」，將在雲霧間的縹渺山嵐染在棉布與烏干紗上，做成如夢似幻的作品，尤其捨棄繁複艷麗的創作手法，很純粹地以布料剪裁，幻化令人醉心的山水蠟染。

「水沙連之歌」由三昧堂設計師劉國安取材水沙連傳奇，日月潭的白鹿傳說，由黃順樂雕塑出白鹿王的鹿角和法杖，創作出台灣布袋戲史上第一尊與玻璃雕塑結合的布袋戲偶。

嚴仁鴻表示，跨領域結合為布袋戲藝術創作與台灣百年工藝傳承，帶來更大的震撼，並展出三昧堂全新作品「觀世音」與其他神佛系列作品，是民間信仰藝術與布袋戲創新精工設計的全新演繹。

天然的藍染布料做成「基隆山之戀」這件如夢似幻的作品。圖／三昧堂提供
天然的藍染布料做成「基隆山之戀」這件如夢似幻的作品。圖／三昧堂提供
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「鳳凰花之舞」將數百年來不同朝代的府城女性服飾與建築特色融合在一尊戲偶上。圖／三...
「鳳凰花之舞」將數百年來不同朝代的府城女性服飾與建築特色融合在一尊戲偶上。圖／三昧堂提供
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「水沙連之歌」是台灣布袋戲史上第一尊與玻璃雕塑結合的布袋戲偶 。圖／三昧堂提供
「水沙連之歌」是台灣布袋戲史上第一尊與玻璃雕塑結合的布袋戲偶 。圖／三昧堂提供
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布袋戲藍染
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