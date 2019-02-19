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看問題／歷經3市長 會展中心…加速建就對了

2019-02-19 23:37聯合報 本報記者張明慧洪敬浤

中部號稱工具機產業王國，近年又成為自行車、航太產業重鎮，業者殷殷期盼在地有具規模的國際會展中心，只是從縣市合併前至今已輪替多屆、歷經3任市長，約10多年卻「只聞樓梯響」。蓋一座會展中心有這麼難？恐怕難不在硬體建築，「卡關」是欠缺前瞻規畫與政治干預。

產業競爭、進步相當快速，對業者而言，藉由展覽舉辦可提供「一站式服務」讓客戶從展場直接到工廠下單，也能與國際市場接軌，同業之間還相互交流；放眼國際，會展中心幾乎是進步城市必備建設。

但台中的產業發展如此飛速，政府興建會展中心的腳步，卻為何遲滯不前？細數歷任市長，並非沒有規畫會展中心的眼光與願景，但不是選址出了問題，就是規畫失當；預定的會展中心從七期的台灣大道，移到水湳經貿園區，後又一度增加烏日場區；而規畫攤位從2000攤，被批不足重新設計達4000攤，於是包括重新規畫、爭取經費等作業程序，才讓動工時程一再延宕。

不管是韓市長的「貨出去、人進來」，還是盧市長的「前店、後場、 富市三」，產品都必須內銷與外銷，擔任「平台」的會展中心展館相對重要。不管藍、綠誰執政，都必須認清唯有經濟發展，才能讓城市富足，這也應是施政優先選項，加速腳步興建就對了，因為這個會展中心，已經等太久了！

縣市合併自行車建築
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