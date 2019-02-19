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影／好美！ 暴紅風鈴木今晚襯托百年大月亮

2019-02-19 22:16聯合報 記者劉明岩╱即時報導

彰化市南投國小後門前的紅花風鈴木，最近因開得「囂張」而爆紅，累計吸引約萬人前往朝聖，在今天凌晨一陣暴雨摧殘，花期即將進入尾聲，趕著今晚元宵節出現百年最大月亮，許多人仍前往欣賞花開得最誇張的風鈴木，與大得誇長的月亮，到底是什麼景致。

這棵風鈴木可說是神奇之樹，從大年初三開始，花開到幾乎不見半片葉子，都被粉紅的花朵包覆，就像是一支粉紅棉花糖，連日來，吸引大批民眾前往拍照，甚至不乏來自外縣市，專程前來欣賞，造成南校街塞車，影響學生上下學，校方還掛上告示牌，希望民眾遵守秩序。

這棵紅花風鈴木樹齡約10年，枝幹也不大，生長在人行道植穴，也未有特殊照拂，卻天生異稟，花開得格外繁盛，相對緊鄰的兩棵就大為遜色。有民眾打趣說，就這麼一棵紅花風鈴木，就比溪州公園的「花在彰化」火紅許多。

今天正月十五日元宵節，正值滿月，而且是百年來最大的月亮，許多親子攜著提燈到這棵紅花風鈴木下，也有人特別前往捕捉最花開得最誇張的紅花風鈴木，與最誇張的大月亮，為這難得的畫面留下紀錄。

儘管紅花風鈴木經過今天凌晨的暴雨摧殘，落英滿地，花朵也稀疏了一些，但襯著誇張的月亮，在月光映照下，仍難掩美感。一名許小姐說，趁著「風開月正圓」，專程來為今年的紅花風鈴木做最後巡禮，希望明年再見到滿樹粉紅。

彰化市南郭國小側門紅花風鈴木，因花開得誇張而爆紅，今晚元宵節又有誇張的大月亮相襯...
彰化市南郭國小側門紅花風鈴木，因花開得誇張而爆紅，今晚元宵節又有誇張的大月亮相襯，更是美不勝收。記者劉明岩／攝影
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彰化市南郭國小側門紅花風鈴木，因花開得誇張而爆紅，今晚元宵節又有誇張的大月亮相襯...
彰化市南郭國小側門紅花風鈴木，因花開得誇張而爆紅，今晚元宵節又有誇張的大月亮相襯，更是美不勝收。記者劉明岩／攝影
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彰化市南郭國小側門紅花風鈴木，因花開得誇張而爆紅，今晚元宵節又有誇張的大月亮相襯...
彰化市南郭國小側門紅花風鈴木，因花開得誇張而爆紅，今晚元宵節又有誇張的大月亮相襯，更是美不勝收。記者劉明岩／攝影
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彰化市南郭國小側門紅花風鈴木，因花開得誇張而爆紅，今晚元宵節又有誇張的大月亮相襯，更是美不勝收。記者劉明岩／攝影
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彰化市南郭國小側門紅花風鈴木，因花開得誇張而爆紅，今晚元宵節又有誇張的大月亮相襯，更是美不勝收。記者劉明岩／攝影
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彰化市南郭國小側門紅花風鈴木，因花開得誇張而爆紅，今晚元宵節又有誇張的大月亮相襯，更是美不勝收。記者劉明岩／攝影
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風鈴木元宵節暴雨
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