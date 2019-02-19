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「御天飛行豬」超可愛 民眾搶拍

2019-02-19 20:45聯合報系攝影中心 記者黃仲裕╱即時報導

2019中台灣元宵燈會熱鬧登場，今年以「福滿迎豬」為主題，12公尺高的主燈「御天飛行豬」，結合聲光雷射360度旋轉，氣勢磅礡。主燈「御天飛行豬」，圓潤豐滿的粉紅豬穿飛行外套一飛沖天，象徵「台中飛向國際、經濟起飛」

中台灣元宵燈會熱鬧登場，民眾搶拍豬年主題造型花燈。記者黃仲裕／攝影
中台灣元宵燈會熱鬧登場，民眾搶拍豬年主題造型花燈。記者黃仲裕／攝影
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中台灣元宵燈會盛大登場，因適逢豬年，主燈以「御天飛行豬」為主題，意寓臺中富足民安...
中台灣元宵燈會盛大登場，因適逢豬年，主燈以「御天飛行豬」為主題，意寓臺中富足民安之外，還增添生動的元素。記者黃仲裕／攝影
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日本青森縣平川市的睡魔花燈，在中台灣元宵燈會上舉行擊鼓點燈儀式。記者黃仲裕／攝影
日本青森縣平川市的睡魔花燈，在中台灣元宵燈會上舉行擊鼓點燈儀式。記者黃仲裕／攝影
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燈會經濟
元宵節，賞花燈！金豬開運紅包等你拿→

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