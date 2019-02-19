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去年荔枝椿象肆虐彰化縣 今年縣府出動無人機空陸夾殺

2019-02-19 19:27聯合報 記者何烱榮╱即時報導

彰化縣八卦山脈從北到南綿延36公里，去年5月都被恐怖的「荔枝椿象」紅色蟲蟲大軍攻陷，縣府和鄉鎮市公所緊急應戰已難抵擋，今年縣府決定先下手為強，除協調鄉鎮市公所的「陸軍」同步展開噴藥，3月5日更要打「空戰」，首度出動無人機空拋荔枝椿象的天敵「平腹小蜂」，希望空陸封殺紅色大軍。

今年1月上旬，台中區農業改良場已發出預警，指出成蟲越冬的荔枝椿象已從冬眠狀態蠢蠢欲動，呼籲提早展開防治作業，農曆新年後，去年「蟲災」嚴重的社頭、田中兩鄉鎮公所率先針對公共區域，像公園、路邊、社區的龍眼樹噴灑環境用藥撲殺荔枝椿象，縣府希望其他鄉鎮市也趕快同步撲殺。

縣長王惠美說，去年5月她還是立委時，社頭鄉農會總幹事蕭浚二曾向反映應荔枝椿象肆虐問題，她邀請農委會和農改場專家會勘，對荔枝椿象的危害印象深刻，已指示縣府農業處要提早因應。

農業處副處長郭至善說，荔枝椿象可說是「春風吹又生」，今年縣府將投注八百多萬元經費，同步採取4招防治措施，第一招是收購卵片，荔枝椿象在會荔枝和龍眼樹的葉片產卵，每次14顆，每片收購2元；3月1日到4月底，民眾採集有卵的葉片後，每周一、四可拿到鄉鎮市公所農業課換錢。

第二招是縣府提供經費，由土地管理單位，即鄉鎮市公所或社區自行購買植物保護系統推薦的賽洛寧、亞滅培等藥劑噴灑撲殺。第四招就是提供平腹小蜂卵片，讓果農懸掛在果園，去年縣府曾選在彰化市彰南路果園試辦，因孵化率不佳，效成不理想，縣府今年要求廠商提供的卵片孵化率至少要超50%。

「第五招就是出動無人機」郭至善說，縣府已與中興、台灣大學和台中區農業改良場開會，經專家評估選出彰化、花壇、芬園、員林 社頭等5個市鄉八卦山區的荒廢荔枝、龍眼果園，下月5日起出動無人機，進行4次的空拋平腹小蜂作業，每個紙袋裡都有數百到上千隻平腹小蜂，紙袋會有一個小洞，當紙袋掉落果園後小蜂會從小洞飛出。

台灣中部早在2016年5月間就出現荔枝椿象的紅色蟲蟲危機，但未引起重視，直到去年5月，荔枝椿象大爆發，全台除台東縣外都淪陷；八卦山脈從北到南，其至平地公園、住家前龍眼樹，像彰化女中前面的縣警察局局長宿舍只有1棵荔枝樹，也都是密密麻麻的荔枝椿象，十分嚇人，造成社頭、芬園、彰化的龍眼減產一、二成，不少果農更被荔枝椿象噴出的毒液灼傷。

社頭鄉公所動員到社區的公共區域噴藥撲殺越冬的荔枝椿象。照片／社頭鄉所提供
社頭鄉公所動員到社區的公共區域噴藥撲殺越冬的荔枝椿象。照片／社頭鄉所提供
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荔枝椿象1年可產卵十多次，會選在葉片、戶外晾曬的衣物、紗窗產卵，每次14棵，繁殖...
荔枝椿象1年可產卵十多次，會選在葉片、戶外晾曬的衣物、紗窗產卵，每次14棵，繁殖力驚人。聯合報系資料照片
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社頭鄉公所動員到巷道等公共區域噴藥撲殺越冬的荔枝椿象。照片／社頭鄉所提供
社頭鄉公所動員到巷道等公共區域噴藥撲殺越冬的荔枝椿象。照片／社頭鄉所提供
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去年5月荔枝椿象大爆發，八卦山脈和台中、南投的荔枝、龍眼樹都出現密密麻麻的荔枝椿...
去年5月荔枝椿象大爆發，八卦山脈和台中、南投的荔枝、龍眼樹都出現密密麻麻的荔枝椿象大軍。聯合報系資料照片
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縣府今年採購三百多萬元平腹小蜂卵片，將懸掛在無人管理的果園，希望平腹小蜂能有效將...
縣府今年採購三百多萬元平腹小蜂卵片，將懸掛在無人管理的果園，希望平腹小蜂能有效將遏阻荔枝椿象擴散。記者何烱榮／攝影
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社頭鄉公所動員到巷道等公共區域噴藥撲殺越冬的荔枝椿象。照片／社頭鄉所提供
社頭鄉公所動員到巷道等公共區域噴藥撲殺越冬的荔枝椿象。照片／社頭鄉所提供
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社頭鄉公所動員到公園等公共區域噴藥撲殺越冬的荔枝椿象。照片／社頭鄉所提供
社頭鄉公所動員到公園等公共區域噴藥撲殺越冬的荔枝椿象。照片／社頭鄉所提供
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荔枝椿象警察
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