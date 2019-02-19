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優良農建工程獎今出爐 林務局連12年奪獎創紀錄

2019-02-19 19:26聯合報 記者賴香珊╱即時報導

「107年度優良農建工程獎」頒獎典禮今在行政院農業委員會5樓大禮堂舉行，林務局南投林區管理處在優良農業建設工程設施類和治山防災類榮獲2優等1佳作，更創下林務局所屬機關連續12年得獎紀錄。

南投林管處指出，今年以「奧萬大森林遊樂區好漢坡步道新建工程」獲得設施類優等，「埔里區109林班土石流災害整治工程」和「加走寮溪上游延續整治工程」分獲治山防災類優等和佳作，其中埔里區工程技士張凱博獲最優質工程個人獎。

而「奧萬大森林遊樂區好漢坡步道新建工程」因創造奧萬大遊樂區遊客動線舒適性，更改善該區域最難行走的好漢坡步道便利性，且將木棧道融入現地自然景觀，遊客可沿走在有林木遮蔭的步道上，聽萬大溪流聲享受森林浴，因此獲選優等。

治山防災類優等「埔里區109林班土石流災害整治工程」則由南投林管處自辦設計和監造；南投林管處表示，為顧及生態，邀專家學者和生態NGO代表實地踏勘討論，創新設計符合動物需求的自然斜坡式橫向動物通道，以利動物通行使用。

同時採低矮化固床工並創新設計圓弧曲面固床工，下方設置抛石水潭，河道保留現地大塊石等措施，營造魚蝦蟹類多樣化棲息環境；而完工後監測發現，魚類上溯、淡水蟹棲息、蛙類繁殖等溪流生態回復良好，主辦技士張凱博因此獲個人獎。

另獲佳作的「加走寮溪上游延續整治工程」則為防減災整治加走寮溪，同時致力將溪水溢淹區域、溪岸坡趾保護、工區土砂平衡、溪水流心控制等工程融入杉林溪森林遊樂區景觀構築，配合原有自然風貌，以增加當地生態、旅遊等觀光條件。

南投林區管理處技士張凱博自辦設計及監造「埔里區109林班土石流災害整治工程」獲頒...
南投林區管理處技士張凱博自辦設計及監造「埔里區109林班土石流災害整治工程」獲頒發最優質工程個人獎。圖／南投林管處提供
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107年度優良農建工程獎治山防災類佳作「加走寮溪上游延續整治工程」採現地石材施作...
107年度優良農建工程獎治山防災類佳作「加走寮溪上游延續整治工程」採現地石材施作生態工程。圖／南投林管處提供
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107年度優良農建工程獎設施類優等「奧萬大森林遊樂區好漢坡步道新建工程」，該木棧...
107年度優良農建工程獎設施類優等「奧萬大森林遊樂區好漢坡步道新建工程」，該木棧道融入現地自然景觀。圖／南投林管處提供
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107年度優良農建工程獎治山防災類優等「埔里區109林班土石災害整治工程」，保留...
107年度優良農建工程獎治山防災類優等「埔里區109林班土石災害整治工程」，保留現地大塊石讓生態更和諧。圖／南投林管處提供
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