年輕酪農與女友攜手走進禮堂 上百隻羊咩咩見證幸福

2019-02-19 17:52 聯合報 記者 聯合報 記者 林敬家 ╱即時報導



青農楊仁豪是彰化縣內少數的乳羊酪農戶，父母因養羊已賠了1、2百萬，7年前回家協助經營，他為了一改傳統羊奶由大廠收購，打出自家品牌「羊舍」，因品質好直送到北部百貨公司超市已經三年，小有成績，本星期他將與陪伴他創業的女友潘兆蕙舉行婚禮，兩人在自家羊舍拍婚紗照，照片相當吸睛。

楊仁豪原本學的是資管，當完兵後眼看家中養了30多年羊，經濟卻每況愈下，他接手希望改變困境，楊仁豪說，台灣羊奶長期被大品牌壟斷，加上少子化，價格比牛奶高出一倍，市場有限，但台灣羊奶與牛奶營養價值相當，對牛奶有乳糖不耐症狀的民眾，可喝羊奶獲得充費營養，楊仁豪仍認為具有一定客群。

傳統酪農戶大都將羊奶交給大廠但利潤低，「多賣一瓶就多賠一瓶」，若要自產自銷又考量到配送運送成本，讓酪農戶陷入兩難，楊仁豪說，喝奶製品著重在吸收「乳脂肪」中的蛋白質、鈣質等營養，但一般乳羊產奶常是品質與乳量難兩全，國家標準羊奶乳脂肪應在3.2％以上，酪農戶為求量交給大廠的乳脂肪大約在標準值左右，但他希望自家品牌具有營養價值的競爭力，提供羊隻飼料玉米、進口苜蓿草、以及盤古拉草讓羊隻反芻快吸收好，因此羊乳的乳脂肪可高達4％。

楊仁豪指出，有了品牌後四處參加市集活動擺攤，認為只要自己多賣一瓶，就能減少提供給大廠乳量，為維持產品銷路的穩定，也以一星期一次配送大罐羊乳給訂戶，希望逐漸擴大客群。