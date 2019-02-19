彰化縣路邊停車收費擬擴大 還考慮實施差別費率

2019-02-19 17:04 聯合報 記者 聯合報 記者 劉明岩 ╱即時報導



彰化市實施路邊停車收費已滿兩年，隨後又有員林市、鹿港鎮加入，目前全縣有2712格停車位，彰化縣政府擬再擴大到和美及北斗鎮，但需與鎮公所溝通協調，至於既有實施路邊停車收費的市鎮，則擬實施差別費率，提高停車轉換率，及符合公平而合理原則。

目前彰化市的路邊停車格共有1176格、員林市945格、鹿港鎮592格，現都均一價每小時20元，而鹿港鎮考慮到假日停車需求較高，在假日才收費，縣府則建議鹿港鎮中山路全面收費；彰化市部分區段的停車格因使用率偏低，像建國科大前大埔截水溝加蓋的收費停車格，則採每日最高60元收費。

彰化縣警察局交通隊表示，彰化市、員林市及鹿港鎮自從實施路邊停車收費後，提高了停車轉換率，也增加公所收入，同時，警方在重要路段配合威力巡邏，併排等違規停車減少，交通獲得改善。

彰化縣政府認為目前的路邊停車收費系統已經完備，而且運作已經上軌道，擬針對都市發展密度較高的和美鎮、北斗鎮等，也實施路邊停車收費，解決車位難求問題。但因很多鄉鎮公所擔心引來「搶錢」批評，也顧慮部分商家的反對，縣府將積極與公所協調、溝通，希望尋求支持。

彰化市、員林市實施路邊停車收費也存在不少問題，像彰化市民族路、曉陽路、中正路等許多有停車需求的路段，卻未設置收費停車格，有的則是同一路段，因某些店家或民代要求，就可以跳過不劃，引來公平性的爭議，同時因收費不連貫，也增加收費的成本。

彰化縣政府工務處運輸管理科長許僅宜說，彰化縣政府正在辦理全縣停車總體規劃，做為設置路邊停車收費的參考依據，也減輕鄉鎮市長的壓力，而停車收費每小時都是20元，將來計畫採取差別費率，可以視路段調高收費、採累進費率，如果停車需求少的路段，甚至可調降。