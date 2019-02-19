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思爾克攜手鎮瀾宮 打造360度光雕媽祖金身

2019-02-19 15:20聯合報 記者鄭國樑╱即時報導

大甲媽祖遶境聞名全台，今年為了讓民眾更瞭解媽祖信仰的內涵，桃園市青年局新明創業基地思爾克影像設計公司，與鎮瀾宮跨界合作以全新科技結合傳統信仰，打造和舉辦前所未見的「媽祖光影」數位光雕，並獲大甲鎮瀾宮授權在台北市南港區玉成新創中心展出。

展期16日至4月27日，透過360度光雕打造全台最大3.23公尺的媽祖金身，以無縫拼接環形投影技術，製作全台最長的虛擬實境走廊，呈現全台各地陣頭遶境文化，讓民眾認識媽祖傳奇、神蹟與信仰內涵。

思爾克影像負責展區動畫視覺藝術設計，展覽以大甲媽祖遶境為核心主題，規畫5大展館內容，分別為「從民女到天后：天妃顯聖錄」、「陣頭大解析：陣頭民俗藝術」、「媽祖聖像光雕：媽祖祖廟聖像巡禮」、「閩南廟宇知多少：廟宇藝術文化」及「敕封天后志：天妃到天后」。

展覽中的亮點包括寬12公尺巨幅螢幕呈現的媽祖故事動畫，以及利用20部設備，投影出製作出全台最大，周長60公尺高3公尺的360度無縫拼接環形投影，讓觀賞者能身歷其境體會台灣陣頭文化。

另外還有全台最大型玻璃立體投影的光雕媽祖金身，與透過擬真互動科技，帶領觀眾一窺鎮瀾宮藝術面貌等嶄新體驗，讓信眾透過空間光影投射技術，體會逼真、立體的媽祖信仰內涵與繞境熱鬧氛圍，創新科技技術融合傳統文化，挑戰視覺感受，塑造身臨其境之感。

張家豪表示，團隊成立時間雖短，但透過團隊獨特技術及成熟影視製作能力，年收迭創新高。目前更開發出透過大數據與AI運算，協助演員及替身間進行後製換臉，不同以往傳統技術需建模、貼圖等耗時費工的流程，就可以解決過往替身需避開拍攝鏡位的麻煩。此外團隊成員具有多年影視產業經驗，可迅速替客戶發現影像問題並迅速利用先進2D、3D技術整合，提出解決方案，將影視技術應用展場、電視、電影、平面媒體等多元場域中。

此次與大甲鎮瀾宮、台灣大市實業有限公司、彩天科技等多家廠商攜手合作，打造媽祖光影展，除了讓思爾克影像團隊進入不同設計領域外，也在台灣達成首次將傳統宗教文化與數位科技結合的里程碑。

青年局指出，媽祖光影數位光影展斥資超過千萬元，由台灣大市實業總監王國翰領軍，委託新明創業基地輔導團隊思爾克影像規畫，以全新的數位多媒體科技，呈現融合傳統媽祖信仰、傳統建築、陣頭文化的視覺饗宴。活動日前在台北市政府前廣場舉辦大甲媽北巡典禮展開，媽祖鑾轎由市府廣場出發，沿途遶境鄰近街道，最終到達位在南港區的媽祖光影展館。當天前總統馬英九、台北市長柯文哲都出席，和民眾共同搶先體驗傳統遶境文化。

桃園市政府青年事務局為鼓勵青年創業，善加利用完整的產業聚落優勢，已經成立3處青年創業基地，架構新創團隊與外界資源的整合平台。新明創業基地2018年7月成立，已扶植超過15組進駐團隊。其中思爾克影像設計公司，專注開發影像後製、動畫製作與視覺特效，團隊負責人張家豪，曾參與電影「痞子英雄系列」、「追龍」、「角頭2」，以及獲得金馬獎最佳視覺特效獎「擺渡人」等影片後製。

新明創業基地思爾克影像設計公司，與鎮瀾宮跨界合作打造全台最大3公尺光雕媽祖金身。...
新明創業基地思爾克影像設計公司，與鎮瀾宮跨界合作打造全台最大3公尺光雕媽祖金身。圖／桃園市青年事務局提供
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光雕媽祖金身展海報推出後很受矚目。圖／桃園市青年事務局提供
光雕媽祖金身展海報推出後很受矚目。圖／桃園市青年事務局提供
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大甲媽祖遶境信仰
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