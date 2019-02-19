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提前1個月砍約聘僱？台中市社會局澄清：幾乎都續聘

2019-02-19 15:07聯合報 記者喻文玟╱即時報導

台中市社會局近日流出一份公文，局長李允傑要檢討非正式人員續聘、雇簽人力，去年考核未達70分、無成長空間者2月底後就不續聘，比其他24個機關局、處都簽約至3月底，提前了1個月，引發人心惶惶。

社會局表示，提前1個月只是考量「緩衝期」不用這麼久，400多名約聘僱除自動離職，幾乎都續聘，無粗暴對待基層同仁。

台中市社會局前天才傳出，局長李允傑指示「台中愛心敬老卡新聞影片」轉傳人次前三高的單位，列入年度考核成績引發批評。

一名社會局公務員說，2月底後約聘僱就不續聘公文一出，大家都嚇到了，打聽一下其他個局，都是簽約到3月底，新局長李允傑一上台就不斷強調「績效」、「考核」的重要性，對照市長盧秀燕的形象，實在差很多。

許多社會局資深公務員心有餘悸說，4年前政黨輪替時，新局長一上任就fire不少約聘僱，還有工作近20年的身障者，他們雖不是正式公務員，但資歷很久，是社會局重要支柱，嫌熟業務，各科收到這份公文，很怕惡夢重演。

記者調查台中市社會局約聘僱人力，一共約400多人，初估以家防中心近百人最多、其次是社工科也有80多人，因員額限制，才需大量聘用約聘僱的社工人員，他們角色都很重要。

社會局主秘廖宗侯表示，各局把緩衝期簽約至3月底，他轉達李允傑的澄清，縮短緩衝期、提前至2月底是要讓員工能早點安心續約、繼續工作，除了是自動離職者，99％都續聘，出發點是善意。

一周內台中市社會局就引爆兩件讓基層員工不滿的事務，國民黨議員李中提醒，李允傑要珍惜社會局充滿愛心的同仁，自己人的向心力高，政策推展才能順暢；當初林佳龍要公務員用臉書宣傳市政、推廣業務，他多次質詢，會用同一標準檢視盧團隊的行政中立。

民進黨市議員施志昌認為，社會局業務繁雜，要考評的項目非常多，把「考績」掛嘴邊給公務員壓力，非常不妥；「老人卡」福利刪減的責任應由政務官一肩扛起，不是聽到民怨就要公務員一起承擔。

台中市社會局近日流出一份公文，局長李允傑要檢討非正式人員續聘、雇簽人力，去年考核...
台中市社會局近日流出一份公文，局長李允傑要檢討非正式人員續聘、雇簽人力，去年考核未達70分、無成長空間者2月底後就不續聘，比其他24個機關局、處都簽約至3月底，提前了1個月，引發人心惶惶。圖／讀者提供
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