水情吃緊！台中筏子溪斷流 大量死魚裝袋堆路邊

2019-02-19 15:05 聯合報 記者 聯合報 記者 洪敬浤 ╱即時報導



台中大雅區、西屯區的筏子溪河道，從1月起河床斷流，除降雨量少，溪水被攔水供農業灌溉，河道水量稀少，河床被攔水堰分隔成一窟窟死水，大量魚群死亡。台中市環保局出動清潔隊員，清出至少30袋魚屍，甚至多到來不及清運，整袋暫置在路邊，初估超過2000尾。

台中市水利局表示，今年降雨稀少，加上農業灌溉取水，造成筏子溪斷流，上周與相關單位協商，石岡壩提高放水量，水利會也調整閘門，讓尾水排放到筏子溪，以免河川斷流。

台灣生態學會顧問張豐年表示，大雅十三寮排水到西屯區連仔橋的筏子溪，目前河道斷流，僅存幾攤死水，大量吳郭魚在乾涸的河道上喘息，多數已死亡，清潔隊員至少清理出30袋魚屍。

張豐年說，這些魚屍多到清運不完，暫時放在大雅農路橋到中科聯外道路橋，再往下游八寶圳攔水堰河段，水面充滿雜質、水質極髒，魚群奄奄一息、陸續死亡。

台灣生態學會表示，筏子溪從1月起，不斷出現魚群缺氧、死亡，主因是目前是枯水期，台中1月累積雨量只有13mm，大甲溪石岡壩蓄水量只有15.71%，加上農業灌溉攔走水源，造成筏子溪斷流。

張豐年說，筏子溪枯水期水量少，農業灌溉攔走多數水源，河道只剩下家庭、工商廢水，魚群大量死亡，但目前稻作處於翻耕、日曬階段，需水量不大，應調節攔水維持基流量，以解決河川生態問題。

台中市水利局表示，台中市今年1月累積雨量僅13mm，在乾旱水情嚴峻下，又因農田灌溉取水，造成筏子溪河川斷流；經向水利署反映，上周已邀集水利會、中區水資源局、第三河川局開會研商。