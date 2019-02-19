無汙染、高效益 台中市將發展會展產業

2019-02-19 12:14 聯合報 記者 聯合報 記者 黃寅 ╱即時報導



台中市長盧秀燕選前提出「前店、後廠、自由港」的三大經濟政策，要打造台中成為富強城市，其中「前店」就是積極發展台中的會展產業，既扶植在地企業，又擴大招商引資。經濟發展局長高禩翔上午即以「台中市會展產業發展策略」為題說明會展產業的發展策略。

他指出，大肚山是台灣的精密機械黃金縱谷，具有優良產業「後廠」根基，台中市每年度也舉辦超過30場次大型展覽及國際會議，適合利用會展產業來推動前店、後廠的經濟模式，也就是把展覽當作前店的貿易窗口，成為與全世界企業對接的門戶。

高禩翔說，針對會展產業發展策略，除了現有會展場地，市府也加速興建「水湳國際會展中心」增設專業會展空間。第一期工程預計3月動土、111年完工、112年啟用，將提供近4500個標準攤位，有機會爭取國際會議到台中舉辦，成為產業資訊與國際交流的重要推廣平台。

此外，市府也將積極邀請大型國際展會到台中並透過結合中央政府資源、在地異業結盟、成立會展單一窗口等方式，打造會展城市，富強大台中經濟。

他說，會展產業可扮演台中對外行銷門戶，擴展台中產品外銷能量，讓台中既有工具機暨機械零組件、光電面板、自行車及零組件、木工機械、手工具、航太產業等優良產品有行銷場域，不用再因為缺乏專業展館而迫使廠商至台北參展。