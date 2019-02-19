台中拚會展經濟 水湳會展中心2022完成

2019-02-19 10:40 聯合報 記者 聯合報 記者 洪敬浤 ╱即時報導



台中市水湳會展中心喊了多年，但迄今仍未開工，工具機業者昨拜會台中市長盧秀燕，爭取會展中心早日完成。盧秀燕表示，台中工具機、手工具等產業發達，但欠缺專業展覽場地，水湳會展中心喊了20年，她任內一定開工。

台中市經發局長高禩翔說，水湳會展中心第一期工程已經完成工程發包，今年3月動工，預計2022年完成，屆時可提供2360標準攤位，1間2200人會議室、6間300人會議室，可提供專業使用。

台中會展中心喊了多年，盧秀燕說，台中產業發達，但欠缺專業的展覽場地，得跑去台北南港或國外參展，台中會展中心蓋起來，對台中經濟會有大幫忙，但這案子喊了20年，歷經3、4位市長，她任內一定開工。

高禩翔說，會展產業稱為無煙囪產業，不僅無汙染，可創造高效益的產值，台中市是台灣主要工業產業聚落，包含工具機、手工具機、航太產業、機器人產業、光電面板、電動車等，結合周邊的水五金等產業，提供蘋果、Google太陽能、西門子生技、保時捷、Telsa電動車馬達等。

市府表示，台中擁有產業聚落，很適合發展會展產業，可以打造「前店」，幫助台中產業聚落「後廠」的貿易窗口，台中市在全球國際會議名次排名第30名，包含台灣五金展、台中自行車周、台灣國際工具機展、亞太網路資訊中心年會等。