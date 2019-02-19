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30萬株鬱金香輪番綻放！冰淇淋鬱金香好想咬一口

2019-02-19 10:20聯合報 記者余采瀅╱即時報導

今年暖冬，鬱金香在烈日照射下凋謝快，往年天氣涼爽時，約10至12日才需換花，現在...
今年暖冬，鬱金香在烈日照射下凋謝快，往年天氣涼爽時，約10至12日才需換花，現在約5日就必須更換。記者余采瀅／攝影
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台中后里泰安櫻花季已經開跑，今年受暖冬與雨水不足影響，櫻花不賞臉，目前只有零星花開，仍吸引不少遊客賞花。台中后里中社觀光花市目前也進入鬱金香花季，同樣受暖冬影響，鬱金香凋謝快，約5日就須換花。

台中后里泰安派出所周邊種植百棵八重櫻，每年吸引大批賞櫻人潮，今年因暖冬，加上雨水不足，櫻花目前僅開1成。來賞櫻的民眾看到稀稀落落的櫻花，難掩失望的說：「怎麼拍都不漂亮，只拍到一堆樹枝！」

泰安派出所長張智賢表示，今年暖冬，現在花況僅1成，與去年同期開花4成明顯落差，所內每天接獲上百通詢問花況電話，預估在月底盛開。大甲警分局也利用櫻花季活動進行交通宣導，呼籲民眾禮讓行人、勿酒後駕車。

台中后里中社觀光花市種植30萬株鬱金香，目前盛開，將輪流綻放到3月中旬，除五顏六色的鬱金香，另有冰淇淋鬱金香、黑色的夜后鬱金香等特色品種，造型特殊，讓遊客直呼「好美」、「好想咬一口！」

業者賴啟文表示，今年暖冬，鬱金香在烈日照射下凋謝快，往年天氣涼爽時，約10至12日才需換花，現在約5日就必須更換，幸好今年準備足夠花量，比往年增加1、2萬朵，鬱金香可一路綻放到3月。台中市民3月15日前憑身分證件購票，能以半價入園。

台中后里中社觀光花市種植30萬株鬱金香，目前盛開，將輪流綻放到3月中旬。記者余采...
台中后里中社觀光花市種植30萬株鬱金香，目前盛開，將輪流綻放到3月中旬。記者余采瀅／攝影
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台中后里泰安櫻花季已經開跑，今年受暖冬與雨水不足影響，櫻花不賞臉，目前只有零星花...
台中后里泰安櫻花季已經開跑，今年受暖冬與雨水不足影響，櫻花不賞臉，目前只有零星花開。記者余采瀅／攝影
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台中后里中社觀光花市種植冰淇淋鬱金香，造型特殊。記者余采瀅／攝影
台中后里中社觀光花市種植冰淇淋鬱金香，造型特殊。記者余采瀅／攝影
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櫻花季暖冬賞櫻
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