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凌晨下雨強風 后里泰安櫻花季櫻花開了3成5

2019-02-19 09:34聯合報 記者游振昇╱即時報導

今天凌晨1點多，中部地區強風下雨， 目前舉辦的后里泰安櫻花季，櫻花開的少，泰安派出所今天臉書po文和圖說，櫻花今天開了3成5。

台中市今天凌晨1點多突然颳起強風又下雨，民眾在睡夢中被強風搖醒， 目前正展開的泰安櫻花季，很多遊客關心花況，都問目前開了多少花， 泰安派出所今天臉書 放上最新的櫻花畫面，警方說泰安的櫻花目前開了3成5，預計到這個月底會逐漸盛開。

台中市泰安派出所今天臉書說，泰安櫻花今天開了3成5。圖/取自泰安派出所臉書
台中市泰安派出所今天臉書說，泰安櫻花今天開了3成5。圖/取自泰安派出所臉書
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