凌晨下雨強風 后里泰安櫻花季櫻花開了3成5

2019-02-19 09:34 聯合報 記者 聯合報 記者 游振昇 ╱即時報導



今天凌晨1點多，中部地區強風下雨， 目前舉辦的后里泰安櫻花季，櫻花開的少，泰安派出所今天臉書po文和圖說，櫻花今天開了3成5。