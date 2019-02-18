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錄影指中途之家虐貓？ 彰化縣動防所澄清是誤會

2019-02-18 23:24聯合報 記者何烱榮╱即時報導

有人提供錄影短片向台灣動物緊急救援小組投訴，指出彰化縣流浪狗中途之家人員拿捕犬桿將1隻貓吊出鐵籠後用腳踩尾壓制在地上，救援小組要求縣懲處虐貓人員；彰化縣動物防疫所今天說明事件內情，澄清不是虐貓，承諾會對中途之家人員再教育，不容再有不當的抓貓方式。

台灣動物緊急救援小組發言人倪京台說，接獲民眾轉寄1支2分多鐘的影片投訴，影片顯示彰化縣流浪狗中途之家人員為將1隻流浪貓移出隔離籠打針，先用鐵桿伸進籠子內硬戳，再用鐵環絞住貓的脖子後硬拉出鐵籠。

倪京台說，貓要被硬拉出籠子時，疑似貓爪鉤住籠子邊緣，中途之家的人還將貓硬扯出籠外，甚至在空中旋轉，最後用鐵環硬壓在地，當貓被麻醉後，當事人還還用腳踩住貓身及尾巴，最後再以鐵環勒住貓頸部後塞入籠子中，整段影片殘忍至極。「流浪狗中途之家人員可惡至極，不把一條生命當生命對待，政府機關知法犯法虐待動物，相關人員應受嚴懲。」。

彰化縣動物防疫所今天回應說，向位在員林阿寶坑的流浪狗中途之家人員調查實際狀況，影片內容不是故意的虐貓行為，是在有人認養要移交貓的過程，出現不當的貓情形，會檢討工作人員的疏失並加強訓練，不會再有類似行為。

動防所說，去年10月間，屏東縣有名愛人媽媽在彰化縣流浪狗中途之家網頁，看到收容的流浪貓生了不少小貓，表明願意幫忙推廣認養，接洽後約好先在11月3日先帶回12隻小貓、兩天後再載7隻成貓；3日來載貓時，臨時表明想一趟全部載回屏東。

貓被認前都會先植入晶片、打狂犬病疫苗及三合一疫苗，因擔心在運送過程造成貓咪嘔吐不適等現象，都會提前一晚禁食禁水，因而獸醫師考量成貓的安全性，決定注射鎮靜針麻醉。

動防所說，因有1隻成貓過於緊張，工作人員伸手到籠子要抓貓時，牠還出現攻擊動作，抓傷工作人員的手指，後來才會以「較粗魯」的方式將貓捉到籠子外進行麻醉等作業，造成外解誤會是虐貓；動防所虛心檢討，會再加強人員訓練，杜絕類似之行為再發生。

彰化縣流浪狗中途之家三年多來收容、被認養的流浪貓犬數據。記者何烱榮／攝影
彰化縣流浪狗中途之家三年多來收容、被認養的流浪貓犬數據。記者何烱榮／攝影
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彰化縣流浪狗中途之家澄清虐貓行為是一場誤會，表明中途之家的流浪貓犬都受到人道照顧...
彰化縣流浪狗中途之家澄清虐貓行為是一場誤會，表明中途之家的流浪貓犬都受到人道照顧。記者何烱榮／攝影
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有人提供影片向台灣動物緊急救援小組投訴，指控彰化縣流浪狗中途之家工作人員有虐待行...
有人提供影片向台灣動物緊急救援小組投訴，指控彰化縣流浪狗中途之家工作人員有虐待行為。照片／台灣動物緊急救援小組提供
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彰化縣流浪狗中途之家澄清虐貓行為是一場誤會，表明中途之家的流浪貓犬都受到人道照顧...
彰化縣流浪狗中途之家澄清虐貓行為是一場誤會，表明中途之家的流浪貓犬都受到人道照顧。記者何烱榮／攝影
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流浪狗虐貓
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