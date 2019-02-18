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溪湖汴頭埔公墓改建公園 文史團體批：未清查就毀墓

2019-02-18 21:34聯合報 記者林敬家╱即時報導

溪湖鎮第五公墓經過禁葬公告，目前進行整理，文史團體認為可能破壞珍貴古墓。記者林敬...
溪湖鎮第五公墓經過禁葬公告，目前進行整理，文史團體認為可能破壞珍貴古墓。記者林敬家／攝影
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彰化縣府規劃溪湖成為「城鎮之心」，規劃當地第五公墓汴頭埔遷葬完成後改作綠地公園，目前整地階段進入尾聲，卻有文史團體在網路批政府沒有依文資法由專家勘查就恣意毀墓，該墓地是從清代、日治到現代，承載著溪湖地下歷史的墓區，沒有記取去年鹿港第一公墓損毀的教訓。

文化局長張雀芬說，文資法2017年增訂第15條規定公有建築或是公有土地上建築完竣逾50年以上，處分前須先進行文化資產價值評估，公墓大多屬於公有土地上的私有財產也須依程序辦理，今年一月已發文到各公所提醒相關單位，將再加強與民政處橫向聯繫，讓地方公所進行遷葬作業時也能落實文資清查。

文化前進實驗室指出，溪湖湖南國小是日治時期為供日本人就讀的小學校，學校後方的「汴頭埔公墓」可能有溪湖糖廠相關墓、日本人墓，整整六公頃就這樣無聲消失，鎮公所公告遷葬整地時間從去年12月到今年3月結束，這段期間正值鹿港第一公墓遷葬，導致明清時期古墓遭破壞爭議的討論高峰，公部門沒依法進行汴頭埔公墓文化資產價值評估，反而加速毀墓工程，心態可議。

文史工作者蔣敏全曾編溪湖鄉志，他認為公墓年代久遠，勢必留有當地仕紳相關的墓地，應該先經過專家清查再決定是否作業。

文化局調查並沒收到溪湖鎮公所來文辦理文資評估，溪湖鎮公所指出，前年底公告第五公墓遷葬期限後又延長到去年五月間，去年底到今年初才開始發包整地，坦承不知道文資法規定，沒想到連公墓都要經過文資清查，但與施工廠商簽約若發現特殊古物須通報，但目前為止挖出地上加地下公約200多具無主遺骸，年代最久的墓碑顯示為民國五年，「未發現特殊遺跡」。

文化局指出，公墓不論外觀看起來是否有價值， 公所都應報文化局請文資專家學者現勘，汴頭埔公墓現已動工，將派人到場了解實際狀況。

溪湖鎮第五公墓被縣府規畫作為公園，目前進行整地。記者林敬家／攝影
溪湖鎮第五公墓被縣府規畫作為公園，目前進行整地。記者林敬家／攝影
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溪湖鎮第五公墓被文史團體認為具有糖廠相關墓或日本人墓 。記者林敬家／攝影
溪湖鎮第五公墓被文史團體認為具有糖廠相關墓或日本人墓 。記者林敬家／攝影
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溪湖鎮第五公墓被縣府規畫作為公園，目前進行整地。
溪湖鎮第五公墓被縣府規畫作為公園，目前進行整地。
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文化局文資法文化資產
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