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中途之家虐貓案 彰化動防所：趕送養程序瑕疵

2019-02-18 16:05中央社 彰化18日電

台灣動物緊急救援小組公布影片，指彰化縣流浪狗中途之家有人虐貓；彰化動防所說，當天是為了趕著送養10多隻小貓，中途之家員工才會在沒麻醉的情形下直接把貓捉出，會檢討流程。

台灣動物緊急救援小組昨天接到民眾傳來一段影片，影片內容為一名男子拿鐵桿伸進鐵籠，用鐵環絞住一隻流浪貓脖子再強拖拉出，完全不顧貓咪痛苦掙扎，接著另一名人員持疑似針筒物品麻醉這隻黑貓，男子還用腳踩著貓尾巴，完成作業後，再用鐵環勒住貓頸塞入運輸籠，提供影片的民眾指拍攝的地點是彰化縣流浪狗中途之家。

彰化縣動物防疫所長董孟治今天指出，影片拍攝的地點的確是流浪狗中途之家無誤，不過他們調查後發現，影片是在去年11月拍攝，當時是有民眾原本要分2天領養19隻流浪貓，不過卻臨時改變主意要一次帶走。

董孟治說，原本貓咪在送養前，收容所都會先幫貓咪施打鎮靜劑，以便植入晶片以及施打狂犬病和三合一疫苗，不過民眾因為要把貓帶到屏東安置，想要一次帶走，收容所考量到交通等問題，答應了對方，但當時只有一名獸醫和一名臨時人員。

董孟治表示，獸醫和臨時人員趕著一次處理19隻貓咪的領養程序，加上沒有事先麻醉，貓咪又很敏感，為了要把貓抓出籠子，才會用到捕犬網等工具，動作才會比較粗魯，過程中人員也有被貓咪咬傷或抓傷。

董孟治說，會檢討工作人員抓貓的動作和流程，未來會改用更人性化的捕捉工具，也會加強相關人員的訓練。

貓咪流浪狗
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