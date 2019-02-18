民進黨彰化縣將恢復三級黨部 30個鄉鎮聯絡處將成立

2019-02-18 15:25 聯合報 記者 聯合報 記者 林宛諭 ╱即時報導



民進黨彰化縣黨部將恢復以往「三級黨部」，陸續在全縣成立30個鄉鎮聯絡處，彰化縣黨部主委邱建富說，檢討去年底五合一選舉敗選原因後，認為應該加強黨員連繫，為明年總統和立委選舉佈局打團體組織戰，而民進黨預計在5月底、6月初完成參選立委提名作業，他也透露立委選舉一定會做民調，應該沒有「現任優先」的做法。

邱建富今天宣佈，彰化縣26鄉鎮市已規劃將成立30個聯絡處，他和黨部幹部們並一一走訪籌備中，目前埔心、二水已完成組建，鹿港和美區6個鄉鎮聯絡處也將配合黃振彥參加立委補選需要動員，擬在2月底、3月初完成組建並成立，強化動員能量為黃振彥助選。

去年底五合一選舉後，民進黨氣氛低迷，邱建富說，不過仍有不少熱心黨員同志願意奉獻、義務投入聯絡處工作，希望民進黨再振作，所以他決定率先恢復在鄉鎮設連絡處的三級黨部制度。

邱建富說，昔日民進黨地方鄉鎮市黨務組織，往往只重視聘任主任人選而缺少基層團隊，甚至常常淪為只服務派系，反而增加困擾，甚至阻礙黨務擴展，後來才會取消三級黨部制已近10年。

「有了連絡處，至少想要開罵也有地方罵啊!」邱建富說，為因應執政後大環境的演變，他們將革新聯絡處組織，將一人聯絡處組合成一群人的聯絡處，希望整合派系促進合作壯大基層，並將導入社團力量參與、組訓活動來開辦基層經營、公共政策、會議規範等座談與課程，加強基層的交流。

邱建富也被問到明年立委選舉，是否會「現任優先」，他說，立委和總統及縣市首長不一樣，並沒有任期制，民進黨「一定會用民調來決定」才公平。