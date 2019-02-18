影／挑戰全國最高測速桿 清境農場奔羊節羊咩咩拚超速

2019-02-18 14:59 聯合報 記者 聯合報 記者 賴香珊 ╱即時報導



南投縣仁愛鄉清境農場今年場慶58周年，首創擴大「奔羊節」規模，今將108頭綿羊趕上台14甲線合歡山公路，霸占車道奔走近2公里，還挑戰全國最高測速桿，民眾開心尾隨羊群，共同感受「羊咩咩逛大街」。

清境農場指出，奔羊節是清境農場年度重頭戲，但有別於往年，讓綿羊上公路小跑300公尺，今年由108頭柯麗黛綿羊組成「綿羊大軍」從台14甲線9.5K青青草原南端票口奔走至7.8K國民賓館，全長近2公里，創歷年活動距離最長紀錄。

「噓～齁～」牧羊人的吆喝聲此起彼落，控制在公路上奔走的「綿羊大軍」，而因全程下坡且長達2公里、10多處岔路，場方動員全農場牧羊人鎮守路口或領羊，但羊群有時仍會不受控「落跑」進邊坡，遊客則跟在羊群後方體驗趕羊樂趣。

為因應綿羊大軍上路，台14甲線合歡山公路採全線雙線封閉，是台14甲線清境路段每年特有的交通狀況，今年更從7.5K封至9.5K，道路封閉時間長逾40分鐘，相當難得。

而在奔走過程中，綿羊大軍全員通過剛啟用限速30K、號稱「連騎腳踏車都會超速」的全國最高固定測速照相桿，牧羊人和遊客加速趕羊，直呼「衝快點，看有沒有被拍到」，現場high到最高點，抵赴終點國民賓館後，民眾開心與羊群拍照。