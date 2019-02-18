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聯合報社論／蔡政府「剿韓」總攻擊 恐讓假想敵韓國瑜變「真對手」

銅梁火龍三度來台演出 舞龍在花火與煙霧中展現震撼

2019-02-18 07:26聯合報 記者黑中亮╱即時報導

南投燈會最具震撼、最具知名度的新年特別演出銅梁火龍，第三次來台，昨晚起在南投燈會主展場的水舞廣場，一連演出2天共3場次，2月20日晚間則移師埔里糖場演出1場次，由於每年都是獵取鏡頭的最佳節目，17日首演前就擠滿了卡位的全台攝影愛好者，接下來是2月18日、2月21日晚間7點各有一場。

南投縣府指出，重慶銅梁火龍今年是第三度來台演出，被譽為天下第一火龍，以鐵水打金花，利用燒熔鐵爐中的生鐵熔化成攝氏1500度鐵水，往空中打出熾熱火花，舞龍在花火與煙霧中舞出立體震撼的場面，深受民眾及攝影迷高度討論的銅梁火龍勢必再掀高潮，成為全台矚目度最高的元宵演出。

每常高熱的鐵水飛濺在天空時，不僅將觀眾的情緒帶到最高潮，歡呼之聲不絕於耳，長長的銅梁火龍，今年更加入川劇元素，並增加開場的舞旗，還加入了火把演出，過去每場都擠滿上萬人參觀，是南投燈會最叫座的鬧元宵活動。

昨晚南投縣政府更邀請到台灣知名火舞團隊ComingTrue即將成真火舞團互尬，該團曾參與央視選秀進入24強，也是台灣火舞大賽的冠軍隊伍，未來則邀請到南投在地的寶島民俗技藝團、西嶺國小、營北國中、溪南國小、曼暉舞蹈團與薪傳舞蹈團、宏仁國中樂旗隊，帶來舞獅舞龍與民俗舞蹈等，一同進行兩岸的文化交流演出。

由於銅梁火龍每每演出造成轟動，主辦單位呼籲水舞廣場統一於當天17點30分開放民眾進場，使用攝影腳架的觀眾另闢排隊進場動線與觀賞專區，一般民眾看台區一律禁用腳架，2月17日演出兩場次，中場換場所有區域將全面清場；埔里糖場則統一下午5點開放進場，同時也規劃腳架使用區，縣府籲請民眾依現場工作人員指示排隊入場。燈會最新消息請上活動官網https://nantou.welcometw.com/latern-festival

重慶銅梁火龍今年是第三度來台演出，利用燒熔鐵爐中的生鐵熔化成攝氏1500度鐵水，...
重慶銅梁火龍今年是第三度來台演出，利用燒熔鐵爐中的生鐵熔化成攝氏1500度鐵水，往空中打出熾熱火花。圖／南投縣政府提供
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重慶銅梁火龍今年是第三度來台演出，利用燒熔鐵爐中的生鐵熔化成攝氏1500度鐵水，...
重慶銅梁火龍今年是第三度來台演出，利用燒熔鐵爐中的生鐵熔化成攝氏1500度鐵水，往空中打出熾熱火花。圖／南投縣政府提供
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重慶銅梁火龍今年是第三度來台演出，利用燒熔鐵爐中的生鐵熔化成攝氏1500度鐵水，...
重慶銅梁火龍今年是第三度來台演出，利用燒熔鐵爐中的生鐵熔化成攝氏1500度鐵水，往空中打出熾熱火花。圖／南投縣政府提供
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銅梁火龍燈會攝影
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