韓國瑜陪柯呈枋黃昏市場拜票 韓粉快暴動

2019-02-17 18:18 聯合報 記者 聯合報 記者 林宛諭 ╱即時報導



彰化縣第一選區立委（鹿港、和美）補選將於3月16日投票，今天下午超人氣高雄市長韓國瑜也到彰化縣陪同國民黨參選人柯呈枋到和美黃昏市場拜票，民眾像暴動一樣擠得水洩不通，韓國瑜說，大家頭腦要清楚，未來台灣民主政治不同了，過去那種手上有權時不好好用心為老百姓打拚的，都要淘汰；沒有用心幫民眾努力，幫人民爭取好日子的政治人物和政黨都要被淘汰了。

韓國瑜今天下午5點多與彰化縣長王惠美等人陪柯呈枋到和美黃昏市場拜票，韓國瑜一到場，被歡迎的群眾擠到寸步難行，就是要看這位賣菜郎，韓最後只得先登上「戰車」用麥克風對民眾和媒體說話。

韓國瑜說，他住在鄉下很久，知道鄉下人想什麼?就是想安居樂業、平平順順而己，大家一直說韓流、韓國瑜現象「其實只有一個重點，老百姓希望能過好日子」。

熱情的民眾甚至在戰車下喊話說「韓市長有魅力」，韓國瑜則笑說「感謝你的同情心」，要選就要選像柯呈枋這樣人帥又有能力的。