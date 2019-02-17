免費參觀喊卡 魏家成美文化園外地人參觀每人200元

2019-02-17 17:06 聯合報 記者 聯合報 記者 林敬家 ╱即時報導



彰化永靖鄉成美文化園近年成為縣內熱門景點，園區內有頂新國際集團魏氏四兄弟的祖厝，被縣府列為歷史建築，精緻庭園長期開放民眾免費參觀頗受好評，但近年團客過多，加上整體營運考量，園區今年農曆過年開始對外地民眾每人收費200元，彰化縣府文化局贊成使用者付費。

成美文化園面積16公頃，約七年前全區修復整建完工開放免費參觀，前年創下年度20萬人次進到園區參觀，成為永靖鄉最知名的觀光景點，但成美園運作一天約要60人，其中一半人力投注在園區植栽的維護，知情人士初估一年約投入一億元經費經營，長期下來相當可觀。

成美文化園區發言人黃國誠指出，為提供深度服務，過去規定民眾須事先預約，也必須由專人導覽，許多遊覽車導遊看到這裡為免費景點，常預約安排「順便」一遊，在每日人數限制下，團客過多反而排擠真正想參觀的民眾，今年開始收費希望提升參觀品質，且持續照顧在地人，永靖鄉民仍免費，彰化縣民優惠180元，若未進到園區僅在大廳、戶外參觀展覽民眾也不會收費。

成美文化園區執行長陳茂嘉說，成美園區秉持「回饋地方」，曾要求遊覽車司機帶團客在當地餐廳用餐刺激消費，但效果不佳，去年鼓勵遊客每人捐2張發票當成入園條件，以協助地方社福機構，遊客現在雖須付200元但可帶走在地業者種植的小盆栽或茶樹精油等，希望對地產業有實質幫助。

有網友認為，成美園區有財團支持，若持續免費才能讓更多人受惠，曾參觀過園區的林姓彰化市民指出，贊成收費但200元太貴，大葉大學觀光旅遊學系主任汪祖慧說，日本許多頗具文化價值的神社、園區開放民眾免費參觀，遊客若要進到當中特定建築參觀才須額外付費，台灣應可學習這樣的差別化服務，成美園位處的永靖鄉與彰化市、鹿港等較知名景點難以串聯，景點不夠「突出」又收費恐怕影響民眾參觀意願。