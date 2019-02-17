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影／高中美少女舞獅 不論腳步動作都靈活到位

2019-02-17 16:33聯合報 記者卜敏正╱即時報導

嘉義縣溪口鄉「藝陣文化節」今天邀請彰化縣文興高中「舞獅戰鼓隊」到場表演，參與演出高中生隨著戰鼓聲搖頭擺尾，展現舞獅的力與美，其中高二女生鄭卉圻，身高雖不若男學生高大，也沒有傳統舞獅隊強壯體魄，但任獅頭手無論腳步、動作都靈活到位，下場翻開獅頭，立即成為現場目光焦點。

「哇，舞獅頭是美少女耶！」嘉義縣長翁章梁今天進入後台，感謝文興高中「舞獅戰鼓隊」表演，驚訝發現負責舞粉紅獅頭的鄭卉圻，立即邀請合照，稱讚學生們青春洋溢、戰鼓舞獅表演精彩，並請教舞獅秘訣，如何才能掌握舞獅技巧。

鄭卉圻表示，過去沒有舞獅經驗，高中1年級開始接觸舞獅，剛開始真的很累、很辛苦，每次練習後都全身痠痛，但熟悉舞獅技巧、腳步後，能舞動獅頭、帶著獅尾配合戰鼓演出，就能感受成功的喜悅與快樂，平日的汗水、疲累都化為烏有。

指導老師吳文進表示，文興高中現有舞獅隊成員20餘名，都是一般生，沒有傳統廟會經驗，學生學舞獅都是「從零開始」，也是全台唯一練習「北獅」高中團隊，都利用課後、寒暑假練習，近年已拿下多次國內外競賽冠軍，為了不影響課業，學生僅參加文化競賽、公部門表演活動。

「未先學藝先識禮！」吳文進說明，校方對舞獅隊要求嚴格，強調「未先學藝先識禮，未先習武先明德」，學舞獅不僅功課、體能要好，內在品德、外在儀禮都須注重，當學習有一定基礎，才能參與表演提升臨場經驗及榮譽感，透過比賽培養團隊精神，增加團隊凝聚力。

文興高中「舞獅戰鼓隊」表演，鄭卉圻是粉紅獅頭手。記者卜敏正／攝影
文興高中「舞獅戰鼓隊」表演，鄭卉圻是粉紅獅頭手。記者卜敏正／攝影
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文興高中「舞獅戰鼓隊」表演，鄭卉圻是粉紅獅頭手。記者卜敏正／攝影
文興高中「舞獅戰鼓隊」表演，鄭卉圻是粉紅獅頭手。記者卜敏正／攝影
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嘉義縣長翁章梁（右二）、立委陳明文（左前）今天感謝文興高中「舞獅戰鼓隊」表演，驚...
嘉義縣長翁章梁（右二）、立委陳明文（左前）今天感謝文興高中「舞獅戰鼓隊」表演，驚訝發現負責舞粉紅獅頭的鄭卉圻（中）。記者卜敏正／攝影
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鄭卉圻是文興高中「舞獅戰鼓隊」粉紅獅頭手。記者卜敏正／攝影
鄭卉圻是文興高中「舞獅戰鼓隊」粉紅獅頭手。記者卜敏正／攝影
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文興高中「舞獅戰鼓隊」表演，鄭卉圻（右）是粉紅獅頭手。記者卜敏正／攝影
文興高中「舞獅戰鼓隊」表演，鄭卉圻（右）是粉紅獅頭手。記者卜敏正／攝影
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吳文進（中）強調，「未先學藝先識禮，未先習武先明德」，學舞獅不僅功課、體能要好，...
吳文進（中）強調，「未先學藝先識禮，未先習武先明德」，學舞獅不僅功課、體能要好，內在品德、外在儀禮都須注重。記者卜敏正／攝影
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文興高中「舞獅戰鼓隊」表演精彩。記者卜敏正／攝影
文興高中「舞獅戰鼓隊」表演精彩。記者卜敏正／攝影
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