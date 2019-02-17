影／高中美少女舞獅 不論腳步動作都靈活到位

2019-02-17 16:33 聯合報 記者 聯合報 記者 卜敏正 ╱即時報導



嘉義縣溪口鄉「藝陣文化節」今天邀請彰化縣文興高中「舞獅戰鼓隊」到場表演，參與演出高中生隨著戰鼓聲搖頭擺尾，展現舞獅的力與美，其中高二女生鄭卉圻，身高雖不若男學生高大，也沒有傳統舞獅隊強壯體魄，但任獅頭手無論腳步、動作都靈活到位，下場翻開獅頭，立即成為現場目光焦點。

「哇，舞獅頭是美少女耶！」嘉義縣長翁章梁今天進入後台，感謝文興高中「舞獅戰鼓隊」表演，驚訝發現負責舞粉紅獅頭的鄭卉圻，立即邀請合照，稱讚學生們青春洋溢、戰鼓舞獅表演精彩，並請教舞獅秘訣，如何才能掌握舞獅技巧。

鄭卉圻表示，過去沒有舞獅經驗，高中1年級開始接觸舞獅，剛開始真的很累、很辛苦，每次練習後都全身痠痛，但熟悉舞獅技巧、腳步後，能舞動獅頭、帶著獅尾配合戰鼓演出，就能感受成功的喜悅與快樂，平日的汗水、疲累都化為烏有。

指導老師吳文進表示，文興高中現有舞獅隊成員20餘名，都是一般生，沒有傳統廟會經驗，學生學舞獅都是「從零開始」，也是全台唯一練習「北獅」高中團隊，都利用課後、寒暑假練習，近年已拿下多次國內外競賽冠軍，為了不影響課業，學生僅參加文化競賽、公部門表演活動。