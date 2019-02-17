親愛的網友：
為確保您享有最佳的瀏覽體驗，建議您提升您的 IE 瀏覽器至最新版本，感謝您的配合。
賞燈會‧鬧元宵
台灣百寶鄉
大台北
桃竹苗
中彰投
雲嘉南
高屏離島
基宜花東

韓國瑜開鍘 高市府男課長性騷擾調非主管

后里泰安櫻花季登場 遊客逛完留言：沒花看

2019-02-17 10:08聯合報 記者游振昇╱即時報導

后里泰安櫻花季昨天開始，櫻花還沒全盛開。記者游振昇/攝影
后里泰安櫻花季昨天開始，櫻花還沒全盛開。記者游振昇/攝影
分享
后里泰安櫻花季昨天展開，昨天有很多遊客到現場賞花，有人逛完很開心，但也很多遊客逛完在泰安派出所臉書留言說：「沒花」，警方表示， 2月底到3月初應該是櫻花會開得最多，最漂亮的時間。

泰安派出所臉書提供最新櫻花花訊 ，昨天下午派出所臉書 PO照片和發文說，目前櫻花陸續開花中，但有很多遊客 在派出所臉書留言 表示，昨天逛完覺得櫻花開的很少，還有人說沒有花 ，更多遊客急問，他們3月初要去逛泰安櫻花，到時候可以看得到花嗎？警方回覆，3月初應該是櫻花最盛開的時候。

后里泰安櫻花季昨天開始，遊客逛完說：沒花。圖/翻攝泰安派出所臉書
后里泰安櫻花季昨天開始，遊客逛完說：沒花。圖/翻攝泰安派出所臉書
分享

櫻花季賞花
2019金豬年迎好運 秒領你的開工紅包→

相關新聞

九族文化村櫻花茶會 櫻花樹下品茗、聽音樂遊客陶醉

2019-02-17 07:57

無名火燒毀社頭市區整排鐵皮屋 鄉長：不會讓它成廢墟

2019-02-17 07:39

中市府秘書長黃崇典 台中發展史的活字典

2019-02-16 23:36

南投書法家吳德賢以刀為筆 書雕雙絕

2019-02-16 21:50

跨國爺孫戀今天辦同婚婚禮 老師：愛是最棒的！

2019-02-16 17:29

南投富寮社區彩繪紙燈籠 元宵節提燈遊街體驗古早味

2019-02-16 14:14

聽宣導還能領金幣 鐵道警自掏腰包一做就3年

2019-02-10 15:58

河津櫻、福爾摩沙櫻美不勝收 元宵節前最盛開

2019-02-10 13:47

中市停車地圖上線 遇超額收費可撥1999

2019-02-09 22:22

想看國寶級翠玉白菜？ 快來台中花博飽眼福

2019-02-09 12:21

影／1000枚「啟臣牌」開運金幣 民眾搶領討喜氣

2019-02-09 10:32

沒吃過不是南投人！在地鄉親狂推美味「紅薯餅」

2018-11-08 12:00
看更多

熱門文章

台灣燈會先睹為快 遊客：沒有雲霄飛車的迪士尼樂園

2019-02-16 09:38

人進來了！高雄愛河燈會 參觀人次破126萬

2019-02-16 11:22

跨國爺孫戀今天辦同婚婚禮 老師：愛是最棒的！

2019-02-16 17:29

台北燈節開幕 捷運西門站出口塞爆改「只進不出」

2019-02-16 19:11

公務員涉行賄 台北市政府「渾然未覺」遭監院糾正

2019-02-16 11:56

世界最美花海 台南白河林初埤木棉花季登場

2019-02-16 12:21

最新╱雲林農田水利會長林文瑞 宣布投入海線立委選舉

2019-02-16 13:50

林文瑞投入雲林海線立委選舉 張嘉郡：思考中

2019-02-16 14:19

佩佩豬、米奇 還有最長燈海隧道！台北燈節今夜登場

2019-02-16 16:43

40年同窗好友相偕當寄養爸 眼睛滿滿都是愛

2019-02-16 11:54

影／台南聖母廟高空煙火秀 70萬人嗨翻天

2019-02-16 21:48

西濱苑裡段增設匝道3方案 盼解決看得到用不到的民怨

2019-02-16 21:47

響應韓國瑜算命觀光 高雄堀江商圈成立占卜一條街

2019-02-16 18:57

老少跨國同性婚引關注 接受獻花近100分鐘

2019-02-16 21:02

台灣燈會無敵美夜景 4架無人機亂入遭驅離

2019-02-16 15:16

一定要救！金援蘭陽戲劇團 文化部長給450萬元紅包

2019-02-16 18:22

竹市府超創意 「竹科太太」教廚餘回收影片爆紅

2019-02-17 08:54

柯文哲用手機點燈 稱燈節現場超過20萬人

2019-02-16 20:55

台積電擴廠用地 科管局今辦公聽會 居民舉白布條抗議

2019-02-16 18:45

台灣燈會大鵬灣燈區驚喜不斷 試營運2天湧入20萬人

2019-02-16 22:25

大甲媽今年第一次北巡祈福遶境 上午從北市府出發

2019-02-16 16:55

日本熊本熊現身跌跤土沾臉 林右昌擦拭要牠小心

2019-02-16 15:17

內湖夜弄土地公19日登場 兩階段封路交管

2019-02-16 12:08

柯文哲訪花博盧秀燕接待 柯：花博沒有藍綠

2019-02-16 17:13

韓國瑜重回關帝廟發紅包 廟方：選前擲筊即指韓勝出

2019-02-16 17:40

東港小鎮燈區光彩亮相 居民驚呼史上最美東港

2019-02-16 20:57

打造愛情產業鏈「我愛紅娘」 5月愛河畔復刻重現

2019-02-16 20:56

台北燈節今開幕 西門紅樓周邊下午5時封路交管

2019-02-16 15:14

海拔1千公尺的元宵燈會 梅山太平百人滾湯圓

2019-02-16 21:12

搭上童話淡海輕軌！淡江師生扮馬偕博士、劉銘傳玩穿越

2019-02-16 20:38

嘉縣太保市田尾里長補選投票率近6成5 陳憲發當選

2019-02-16 17:34

高雄燈會國際之夜 日本熊本熊拿到韓國瑜小紅包

2019-02-17 02:01

逗趣古怪「迎古董」慶元宵 桃園龍潭街人氣沸騰

2019-02-16 18:24

圖輯／平溪天燈節登場 上百天燈點亮夜幕

2019-02-16 20:37

影／台北燈節登場！柯文哲點燈 「百變豬寶」光影炫目

2019-02-16 20:42

平溪天燈節7米主燈曝光 天燈王：首次6面難度高

2019-02-16 16:02

台北燈節今晚熱鬧點燈 忠孝西路易塞車

2019-02-16 10:30

台北燈節怎麼玩？Google語音助理陪你逛花燈、猜燈謎

2019-02-16 16:05

元宵節逢最大滿月 百年難得一見

2019-02-16 13:08

訪台4天只限台北 上海台辦主任李文輝：很多地方都想去

2019-02-16 20:07
看更多

商品推薦

贊助廣告

商品推薦

留言

Top