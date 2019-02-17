后里泰安櫻花季登場 遊客逛完留言：沒花看

2019-02-17 10:08 聯合報 記者 聯合報 記者 游振昇 ╱即時報導



后里泰安櫻花季昨天開始，櫻花還沒全盛開。記者游振昇/攝影 分享 facebook 后里泰安櫻花季昨天展開，昨天有很多遊客到現場賞花，有人逛完很開心，但也很多遊客逛完在泰安派出所臉書留言說：「沒花」，警方表示， 2月底到3月初應該是櫻花會開得最多，最漂亮的時間。