九族文化村櫻花茶會 櫻花樹下品茗、聽音樂遊客陶醉

2019-02-17 07:57 聯合報 記者 聯合報 記者 江良誠 ╱即時報導



日月潭九族文化村櫻花逐漸綻放，昨天舉辦別開生面的櫻花茶會，50名茶師在櫻花樹下擺出特色茶席，在優美的音樂伴奏下，品嘗好茶欣賞櫻花，讓遊客都陶醉在茶香與美景中。

九族文化村櫻花茶會吸引了南投縣主要茶產區、高雄和屏東的茶藝團體參加，最遠的有從美國洛杉磯趕回來的蕙芬老師，也有9歲的茆姓小小茶師，他們擺出出精選的茶具，泡出南投在地好茶，與來自全國各地的賞花客分享。

今年茶會分上午席和下午席，沏泡的茶品是魚池鄉公所提供的台茶18號「紅玉」，對應的是櫻花紅的花季氣息。鹿谷茶藝師張淑貞說，今年櫻花比往年略遲，但是3分花開的姿態，更適合初春的婉約。

櫻花樹下的賞茶花事都是賞花最宜的風雅浪漫之事，小茶師謝雨軒去年第一次參加櫻花茶會時就受到矚目，她請客人一杯茶分成3口入喉，一口賞櫻花紅的顏色，一口嚐春天的茶香，一口嘗花開幸福的韻味，啜品春光櫻花與茶香，色香韻具全。

新竹黃姓遊客說，她從櫻花季開始就密切注意花況，昨天到九族賞櫻，又碰到茶會品嘗好茶、賞花，又有音樂伴奏，真是初春的一大享受。