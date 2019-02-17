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無名火燒毀社頭市區整排鐵皮屋 鄉長：不會讓它成廢墟

2019-02-17 07:39聯合報 記者何烱榮╱即時報導

彰化縣社頭鄉市區的社斗路一段15日深夜發生火災，整排數十年歷史的鐵皮屋小吃店有1...
彰化縣社頭鄉市區的社斗路一段15日深夜發生火災，整排數十年歷史的鐵皮屋小吃店有13間遭烈火燒毀。空拍照／社頭鄉民張信平提供
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前天深夜1把無名火，燒毀彰化縣社頭鄉社斗路1段傳統市場對面的13間鐵皮屋小吃店面，因當地屬未徵收的都市計畫機關用地，未來如何善後，引起鄉民討論。鄉長劉錦昌昨天說，未來這塊機關用地將解編，還地於民並鼓勵開發；解編前，也不會放著變成市區的「廢墟」，將召集地主協調研議圓滿的暫時性解決方案。

15日晚上11時17分，社頭鄉社斗1段公有傳統零售市場對面的整排鐵皮屋小吃店面，業者都已打烊拉下鐵門，突然竄出無名火，因店內都堆放易燃物，很快形成一片火海，深夜烈焰讓社頭鄉民看得心慌；幸好警義消很快控制並撲滅，清理火場確認有13間被燒毀，其他的店面也因斷電，暫時無法營業。

昨天下午，消防局火災調查科人員到現場鑑識起火點，前晚劉錦昌就趕到現場了解災情，昨天再到現場勘查。劉錦昌說，鄉公所會盡快召集地主溝通如何善後，並提供必要的協助。

劉錦昌說，這裡是市中心，不能讓被燒毀的鐵皮屋變成「廢墟」，讓社頭的市容更難看，「機關用地不需要在市區，現在交通方便，移到郊區才能帶動地方發展；在解編前，使用受限建築法規，我相信仍有暫時性的解決方案，鄉公所先聽聽與協調地主的意見，再進一步研議」。

據了解，鄉公所傾向同意在符合相關消防法規的條件下，讓地主就地「重建」非永遠性使用的鐵皮屋，恢復營業，並加速辦理都市計畫檢討草案的相關作業。

社頭鄉社斗路1段傳統零售市場對面，有一塊與民生路、信義3路圍成的長方形區塊私有地，是都市計畫機關用地；28年前，靠信義3路的口角地地主捐地讓鄉公所興建鄉立圖書館，剩餘土地仍約有1公頃，目前建物都很老舊凌亂，因屬社頭市區的黃金地段，嚴重影響市容觀瞻和發展。

鄉公所主秘詹沛說，鄉公所財政拮据，除這處機關用地，還有不少都市計畫的公園、市場等公共設施用地，都無力徵收，也沒辦法開發；鄉公所在2016年開始辦理都市計畫檢討草案，無法徵收，也無必要的公設地都將解編；目前都計檢討草案已送縣府審查，預定今年5、6月間公開展覽。

彰化縣社頭鄉市區的社斗路一段15日深夜發生火災，整排數十年歷史的鐵皮屋小吃店有1...
彰化縣社頭鄉市區的社斗路一段15日深夜發生火災，整排數十年歷史的鐵皮屋小吃店有13間燒毀，如何善後引起鄉民討論。記者何烱榮／攝影
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彰化縣社頭鄉市區的社斗路一段15日深夜發生火災，整排數十年歷史的鐵皮屋小吃店有1...
彰化縣社頭鄉市區的社斗路一段15日深夜發生火災，整排數十年歷史的鐵皮屋小吃店有13間燒毀，如何善後引起鄉民討論。記者何烱榮／攝影
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