南投書法家吳德賢以刀為筆 書雕雙絕

2019-02-16 21:50 聯合報 記者 聯合報 記者 江良誠 ╱即時報導



「退休不是結束，只要願意動人生可以更精彩」南投縣藝術家吳德賢擔任公職30多年，十幾年前退休後，他成立工作室推廣書法、雕刻，還以刀代筆在陶上揮灑，各種字體揮灑自如，被稱為「吳一刀」，73歲仍老當益壯，努力當南投藝術的推手。

吳德賢曾擔任名間鄉戶政事務所主任，他利用公務之餘，勤練書法數十年不輟，除了精通行草、篆刻，他還嘗試以不同的材質創作，南投的陶、木、竹、螺溪石等成為他的創作素材。

他十多年前從公職退休，除了專心投入書法、雕刻外，更熱心在藝文推廣，功力更是日漸加深。他寫草書如行雲流水，但拿起雕刻刀在陶上創作，一樣揮灑自如，不打草稿一氣呵成，刀鋒落處，就如行草般轉折自如，既有書法神韻又有金石篆刻的勁道，因此被稱為吳一刀。

吳德賢以刀代筆，在陶、竹、木、石中創作，他說，以刀寫書法，下刀前所得胸有成竹，從字體到整篇布局都構思清楚，否則一刀差錯無法重來，珍貴的素材也沒了。

濁水溪流經名間鄉，吳德賢也常到濁水溪中撿螺溪石，創作成大小造型不同的硯台，除了展現他的筆刀功力外，也希望讓大家認識螺溪石硯之美。