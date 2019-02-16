韓國瑜要帶動彰化發大財 明天為立委候選人柯呈枋助選

2019-02-16 17:46 聯合報 記者 聯合報 記者 劉明岩 ╱即時報導



彰化縣第一選區立委（鹿港、和美）補選3月16日投票，4名候選人今天各自有競選活動，明天則是重頭戲，各黨都有大咖前來助陣，包括前立法院長王金平、高雄市長韓國瑜、交通部長林佳龍，以及太陽花學運領袖林飛帆等人。

彰化縣第一選區立委補選共有4名候選人，包括國民黨籍前彰化縣副縣長柯呈枋、民進黨籍前鹿港鎮鎮長黃振彥、時代力量台灣健康空氣行動聯盟執行長楊澤民及無黨籍房仲業者紀慶堂。

國民黨候選人柯呈枋的和美競選總部明天上午9時成立，包括前立法院長王金平、立委江啟臣、神力女超人許淑華、顏寬恆、副主席郝龍斌等重量級人士，下午4時30分更有人氣最旺的高雄市長韓國瑜陪同和美黃昏市場掃街拜票。

民進黨候選人黃振彥明天上午9時則由交通部長林佳龍陪同，在和美市場進行徒步掃街拜票；時代力量候選人楊澤民鹿港競選服務明天上午9時30分成立，黨主席邱顯智、立委黃國昌、前秘書長陳惠敏、島國前進發起人林飛帆等人，及環保、醫界人士到場。

出身伸港鄉的柯呈枋，今天由伸港鄉長曾煥彰陪同，在伸港鄉福安宮廣場成立第一個後援會，彰化縣長王惠美與前縣長卓伯源、前議長謝式穀、立法院國民黨黨團書記長吳志揚，以及各界人士數百人到場力挺，展現團結氣勢，並由柯呈枋的媽媽親手為他披上候選人綵帶。

柯呈枋說，這次補選時間匆促，還有很多地方與鄉親是他未能親自拜訪的，他希望支持的鄉親能擔任他的分身，幫他拉票，3月16日一定出線。

黃振彥今天則由前縣長魏明谷、福興鄉長蔣煙燈、縣議員葉國雄等人的陪同，帶領團隊在大鹿港區車隊掃街拜票，沿途受到許多鄉親的加油鼓勵。黃振彥強調，他在鹿港鎮長任內，所創下的績效，包括施政滿意度逐年攀升，開創地方歷任首長高峰，結合地方各界資源，配合向中央爭取建設鹿港國家歷史風景區，保存鹿港文化資產發展文化觀光，再創二鹿風華等，都獲致良好績效，未來將以這些既有的從政經驗，希望獲得選民的認同支持，有機會來擴大服務範圍發展鹿港、和美區鄉親。

楊澤民的和美鎮競選總部今天上午正式開幕，時代力量立委林昶佐與前秘書長陳惠敏、縣議員吳韋達均到場相挺，楊澤民表示，他長期擔任工程師，最擅長的事情就是發掘問題跟解決問題，尤其身為土生土長的彰化人，最關心的就是彰化縣的發展，特別是近年來國家政策發展，導致彰化縣越來越邊陲化，但實際上彰化有彰化獨有的資源、土地與發展需求，希望進入立法院，便是為了更有效的維護彰化的主體性，讓彰化也可以真正走出自己的路。