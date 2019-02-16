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跨國爺孫戀今天辦同婚婚禮 老師：愛是最棒的！

2019-02-16 17:29聯合報 記者黃瑞典╱即時報導

24歲台灣男大畢業生趙守泉與75歲英國男子安迪（Andrew Goodier）譜出爺孫戀，今天下午3點在苗栗鐵道展示館舉辦婚禮，湧入許多親友與支持者獻花祝福，促成婚禮的作家許常德問兩人「這段婚姻可以撐多久」，兩人都說「很久！forever！」引起滿場笑聲與祝福聲；他的老師楊鈴說，守泉的故事讓很多人看到「愛是最棒的！」希望更多人給予祝福。

這場跨國同性婚禮引起許多人關注，苗栗天氣雖冷，下午3點不到，就有許多人拿著花湧入會場等候，除了趙守泉的親友，也不有不少同志與同婚支持者前來祝福，氣氛溫馨感人。

趙守泉國中補習班地理老師楊紫鈴專程從台中趕來，她說，很高興守泉勇敢面對自己，每個人都有權利選擇跟自己喜歡的人結婚，攜手走過一輩子，是很值得被祝福的，很開心守泉的爸媽很支持他，相信大家都愛守泉，也會支持守泉的決定，希望可以更多人祝福，守泉的故事也讓很多人看到，「愛是最棒的！」。

許常德也捧著花進場，笑說「花好難買喔！」，看到現場好多人，他也很開心，希望大家同理心，婚禮能照顧每個人的心情，大家帶著花安安靜靜的給他祝福，苗栗很純樸，一點點不同的聲音都會給他們壓力，希望這次祝福能給全世界看到一個範本。

下午3點12分趙守泉挽著安迪的手進場，被媒體問到誰是「新郎」，趙守泉說「兩個都是新郎！」他看到很多人來祝福，直說心情都很好、很開心、很緊張，一見到許常德，兩人都給予擁抱。

安迪說很開心也很驚訝會有這麼多人來，希望更多人有勇氣跟他們做一樣的事情「 結婚」，希望改大家的態度。許常德問安由迪會好好照顧守泉嗎？安迪摟著守泉的肩說「當然」，現場響起熱烈掌聲，與會者也一一獻花合影，獻上最真誠的祝福。

24歲台灣男大畢業生趙守泉與75歲英國男子安迪今天下午在苗栗舉辦婚禮，不少親友與...
24歲台灣男大畢業生趙守泉與75歲英國男子安迪今天下午在苗栗舉辦婚禮，不少親友與支持者獻花祝福、合影。記者黃瑞典／攝影
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24歲台灣男大畢業生趙守泉與75歲英國男子安迪今天下午在苗栗舉辦婚禮，不少親友與...
24歲台灣男大畢業生趙守泉與75歲英國男子安迪今天下午在苗栗舉辦婚禮，不少親友與支持者獻花祝福、合影。記者黃瑞典／攝影
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婚禮結婚婚姻
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