南投富寮社區彩繪紙燈籠 元宵節提燈遊街體驗古早味

2019-02-16 14:14 聯合報 記者 聯合報 記者 江良誠 ╱即時報導



元宵節將至，南投縣草屯富寮社區著重「古早味」，今天由社區居民彩繪傳統的「鼓仔燈」，還將在元宵節當晚邀請大家提燈籠遊街，體驗元宵節傳統習俗。

富寮社區發展協會理事長陳國大說，現在的燈籠講求聲光效果、造型，但元宵節過後就沒用，相當不環保。燈籠是古代生活必需品，大多是以竹編、紙糊的紙燈籠為主，台灣農業時代，孩童也會以奶粉罐、竹筒創意發揮，甚至連蘿蔔蔬果也能做成燈籠，讓小孩子動手更懂得善用環境素材。

富寮社區居民今天上午製作傳統的鼓仔燈，除了小朋友參與外，也有父母帶著孩子一起製作彩繪，和孩子分享自己童年製作燈籠的趣事，比起買塑膠燈籠，製作傳統燈籠更有環保和教育意義，也讓父母和子女增進情感。

陳國大說，19日元宵節當晚6點，也將邀請民眾到富寮社區活動中心，參與提燈籠遊街，報到的民眾都可獲贈紙燈籠，在和居民提著燈籠探訪社區大街小巷，而紙燈籠點蠟燭，也有燒出旺盛運勢的好彩頭。

南投縣文化局圖書館經2個半月休館進行結構補強工程，將在2月19日重新開放，同時舉辦「金豬迎新增智慧」系列活動，19日(二)開館日辦理，當天一次借書滿20本以上，即可參加抽獎，獎品為各式造型燈籠、小燈筆，送完為止。