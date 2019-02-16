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中台灣元宵燈會今晚開幕 主燈「御天飛行豬」超卡哇伊

2019-02-16 10:36聯合報 記者余采瀅╱即時報導

2019中台灣元宵燈會今日至2月24日登場，台中市長盧秀燕今晚將到台中文心森林公園點燈開幕，今年以「福滿迎豬」為主題，12公尺高的主燈「御天飛行豬」，結合聲光雷射360度旋轉，氣勢磅礡。另外，今天開幕晚會也邀請愷樂、鼓鼓呂思緯、茄子蛋、林喬安及The beat sharks爵士樂團等知名藝人或團體演出，精彩萬分。

主燈「御天飛行豬」，圓潤豐滿的粉紅豬穿飛行外套一飛沖天，象徵「台中飛向國際、經濟起飛」；昨晚試點燈，主燈秀結合周邊燈光效果，以雷射特效搭配客製化主題曲，360度旋轉呈現絢麗光影，吸引許多民眾駐足觀賞。主燈秀在燈會期間每晚7時至10時整點開演，每場次約3分鐘。

今年燈會緊扣台中意象與生肖豬年，除了主燈外，還有15座4公尺高的台中特色傳統花燈，結合台中農產品、梧棲漁港、后里馬場、台中國際機場等意象。5座大型充氣發光創意主題燈也創意大爆發，融入珍珠奶茶、太陽餅、山櫻花等意象；另配合台中花博，規畫12座花博石虎家族主題燈，以及1座日本睡魔扇形花燈。

今年小提燈以「飛天豬」為造型，拉動小提燈下方拉桿，飛天豬的嘴巴與翅膀會擺動，燈會首四日2月16日至19日，每晚6時在燈會現場免費發送。日本青森縣平川市也準備3千個睡魔小花燈，2月19日晚上7點半於燈會現場發送。

主燈「御天飛行豬」，圓潤豐滿的粉紅豬穿飛行外套一飛沖天，象徵「台中飛向國際、經濟...
主燈「御天飛行豬」，圓潤豐滿的粉紅豬穿飛行外套一飛沖天，象徵「台中飛向國際、經濟起飛」。記者余采瀅／攝影
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12公尺高的主燈「御天飛行豬」，結合聲光雷射360度旋轉，氣勢磅礡。記者余采瀅／...
12公尺高的主燈「御天飛行豬」，結合聲光雷射360度旋轉，氣勢磅礡。記者余采瀅／攝影
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燈會花燈
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