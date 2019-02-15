影／柯文哲現身台中逢甲夜市 民眾爭睹合照排隊100公尺

2019-02-15 23:41 聯合報系攝影中心 記者 聯合報系攝影中心 記者 黃仲裕 ╱即時報導



台北市長柯文哲今晚9點40分到逢甲夜市，柯文哲一下車就被群眾包圍，夜市人潮晚入暴動瘋狂朝向「阿北」聚集。柯文哲不發一語，下車後由幕僚帶路朝逢甲大學門口暫定，排隊人群大排長龍，高人氣讓現場群眾忍不住說「他果然會選總統」。