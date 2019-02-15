親愛的網友：
為確保您享有最佳的瀏覽體驗，建議您提升您的 IE 瀏覽器至最新版本，感謝您的配合。
賞燈會‧鬧元宵
台灣百寶鄉
大台北
桃竹苗
中彰投
雲嘉南
高屏離島
基宜花東

為邊境築牆經費 川普宣布全國進入緊急狀態

影／柯文哲現身台中逢甲夜市 民眾爭睹合照排隊100公尺

2019-02-15 23:41聯合報系攝影中心 記者黃仲裕╱即時報導

台北市長柯文哲今晚9點40分到逢甲夜市，柯文哲一下車就被群眾包圍，夜市人潮晚入暴動瘋狂朝向「阿北」聚集。柯文哲不發一語，下車後由幕僚帶路朝逢甲大學門口暫定，排隊人群大排長龍，高人氣讓現場群眾忍不住說「他果然會選總統」。

柯文哲在逢甲路、福星路口下車後，不發一語由幕僚帶路，柯粉一路緊跟，不少逛夜市的人群也聚集湊熱鬧，看到柯文哲本尊大喊「阿北」、「柯文哲」，越喊聚集越多人潮。

台北市長柯文哲現身台中逢甲夜市，品嘗巧克力香蕉。記者黃仲裕／攝影
台北市長柯文哲現身台中逢甲夜市，品嘗巧克力香蕉。記者黃仲裕／攝影
分享
民眾與柯文哲合照，一起做出招牌動作，引發現場一陣爆笑。記者黃仲裕／攝影
民眾與柯文哲合照，一起做出招牌動作，引發現場一陣爆笑。記者黃仲裕／攝影
分享
台北市長柯文哲現身台中逢甲夜市，民眾為之瘋狂。記者黃仲裕／攝影
台北市長柯文哲現身台中逢甲夜市，民眾為之瘋狂。記者黃仲裕／攝影
分享

柯文哲夜市逢甲大學
2019金豬年迎好運 秒領你的開工紅包→

相關新聞

柯文哲到逢甲夜市人群暴動 當人形立牌拍照大排長龍

2019-02-15 22:09

柯文哲赴一貫道新春團拜茶會 道親大喊：柯P我愛你

2019-02-15 21:58

柯文哲台中行 喝春茶、逛夜市、賞花博

2019-02-15 20:35

為愛而跑兼做公益 兒子要帶9旬父母再跑

2019-02-15 18:09

敬老卡新制多車隊抗議不公 中市府：驗證、簽約就納入

2019-02-15 17:34

台中「青年議會」走入歷史？藍議員批「豬隊友的決定」

2019-02-15 16:43

失業男留言想自殺 縣長官方LINE竟回：還不錯

2019-02-15 14:23

中議員批「換市長空氣變毒」 市府：降雨量影響空品

2019-02-15 11:32

失業男留言想自殺 王惠美官方line竟回：還不錯

2019-02-15 10:59

影╱台商李佾中年創業 黑膽石、龜甲石化身變福龜

2019-02-15 08:10

聽宣導還能領金幣 鐵道警自掏腰包一做就3年

2019-02-10 15:58

河津櫻、福爾摩沙櫻美不勝收 元宵節前最盛開

2019-02-10 13:47

中市停車地圖上線 遇超額收費可撥1999

2019-02-09 22:22

想看國寶級翠玉白菜？ 快來台中花博飽眼福

2019-02-09 12:21

影／1000枚「啟臣牌」開運金幣 民眾搶領討喜氣

2019-02-09 10:32

沒吃過不是南投人！在地鄉親狂推美味「紅薯餅」

2018-11-08 12:00
看更多

熱門文章

任達華到棧貳庫 粉絲驚喜：太幸運了

2019-02-15 14:26

台南左鎮將滅村？里長：在這裡50歲算幼齒，60歲叫少年仔

2019-02-15 08:23

美翻！屏東台灣燈會今晚試營運 首創海陸光影呈現

2019-02-15 08:55

韓國瑜情人節怎麼過？李佳芬：陪吃鐵板燒沒送花

2019-02-15 12:12

基隆市府人事異動 四副處長四區長換人

2019-02-15 15:01

港星任達華擔任高雄醫療大使 現身醫院華迷險暴動

2019-02-15 12:50

夜市列查稅重點 高雄金銀河攤商：很不公平

2019-02-15 20:45

失業男留言想自殺 王惠美官方line竟回：還不錯

2019-02-15 10:59

任達華遊高雄只喝無糖咖啡 滷味最愛豆腐蔬菜

2019-02-15 15:12

汰換節能冷氣冰箱最多補助3千 苗縣18日開放申請

2019-02-15 13:09

苗栗鐵路一村活化 「艸田西木市集」登場

2019-02-15 19:35

影／包龍封街炸龍近2小時 火光四射刺激震撼

2019-02-15 21:58

酒後亂入原民舞團表演惹議 女今出面向舞者鞠躬道歉

2019-02-15 13:14

柯文哲到逢甲夜市人群暴動 當人形立牌拍照大排長龍

2019-02-15 22:09

基隆這位女議員變身年輕氣質女 她說：沒整型啦

2019-02-15 16:43

下一站「愛情」 搭內灣支線到合興站沿途賞櫻

2019-02-15 15:17

銀幕硬漢任達華愛打小白球 侯友宜兄高醫院長贈防曬品

2019-02-15 17:12

柯文哲台中行 喝春茶、逛夜市、賞花博

2019-02-15 20:35

跟隨韓國瑜腳步 高雄紅豆開直播促銷

2019-02-15 08:29

母賣芭樂遭撞死讓她一度痛恨 如今卻成芭樂達人

2019-02-15 08:09

花蓮白天捕獲地震魚 10多小時後發生規模5地震

2019-02-15 23:12

陳歐珀妻子徐慧瑜代夫出征選立委？徐：樂當目前角色

2019-02-15 22:08

台中「青年議會」走入歷史？藍議員批「豬隊友的決定」

2019-02-15 16:43

香港連鎖超市採購媒合會 高雄農漁產品今年外銷強強滾

2019-02-15 17:59

兌現夜宿承諾 高雄環保局長：大林蒲環境汙染超出負荷

2019-02-15 11:40

柯文哲桃園中壢慈惠堂參拜 受到柯粉熱情簇擁合影

2019-02-15 17:17

花蓮元宵小提燈走復古風 今起發送並開放索取

2019-02-15 12:11

小果番茄盛產 農民求小英總統助拓展外銷

2019-02-15 15:58

好消息！只要肯到這地方上班 就可再加發獎金

2019-02-15 17:34

衝鹽水蜂炮這樣穿 黃偉哲一句話秒懂民眾心聲

2019-02-15 16:40

翁章梁首次校長會議 送太陽能回饋金等2份賀禮

2019-02-15 10:49

中議員批「換市長空氣變毒」 市府：降雨量影響空品

2019-02-15 11:32

林姿妙不去平溪天燈節了 改派林茂盛回娘家

2019-02-15 16:30

台南鹽水蜂炮18、19日登場 200座炮城齊發

2019-02-15 11:20

中市敬老愛心卡上路 長者：就診福利縮水看得到吃不到

2019-02-15 19:07

偏鄉學童新年願望 「希望韓市長來看我們打鼓、舞獅」

2019-02-15 19:13

柯文哲自比工作時是酷吏 韓國瑜較溫暖

2019-02-15 11:59

柯文哲赴一貫道新春團拜茶會 道親大喊：柯P我愛你

2019-02-15 21:58

助愛滋10多年募款不易 為付薪水教授連房子都抵押

2019-02-15 07:52

嘉市議長先行同意市府墊付案 張榮藏：不尊重議員們

2019-02-15 16:18
看更多

商品推薦

贊助廣告

商品推薦

留言

Top