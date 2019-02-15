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中市敬老愛心卡上路 長者：就診福利縮水看得到吃不到

2019-02-15 19:07聯合報 記者趙容萱╱即時報導

台中市敬老愛心卡新制今天上路，從去年開始實施的合約診所就診掛號費以及部分負擔全額補助，改為折抵部分負擔50元，不少長者認為是福利縮水，「看得到，吃不到」，甚至有長者就診時才發現，要繳其餘的部分負擔，以及掛號費，紛紛打電話向市議員服務處抱怨，服務處電話接到手軟。

台中市衛生局說明，有關折抵看診費用部分，為支持中央醫療政策，落實分級雙向轉診，由全市677家合約診所繼續執行折抵看診費用，以每次就醫補助健保門診基本部分負擔費用50元為主。事前已請各診所配合宣傳，向長輩充分說明，希望讓此一補助成為可長久實行的銀髮福利措施，讓長輩獲得長期的幫助。

林姓開業醫師說，新制實施後，長者因荷包縮水，難免會抱怨，經診所人員勤加說明，「每個月1000元額度沒有變少，服務項目變多」，還有球場健身房都有補助，鼓勵大家多運動、少看病，大部份就診的長者聽了雖有抱怨，還是有接受。

吳姓阿嬤說，新制坐計程車單趟補助限縮50元，就診也只有折抵部分負擔50元，她體弱多病，沒有工作，新制實施後，她無法自付計程車、就診的差額，等於敬老愛心卡福利「看得到，吃不到」。

台中市議員邱素貞建議，敬老愛心卡的點數可以讓使用民眾，自行選擇付健保費、計程車資，或折抵看診費用等等，來提高使用率，讓長輩活得更健康、快樂。

台中市議員張家銨認為，原有敬老愛心卡診所就診補助政策，是以醫療分級概念，讓長者願意就近到診所就醫，不要讓小病拖成大病，增加健保負擔。如今盧市府調整補助上限為50元，雖然每月還是維持1000元額度，但卻無法理解長者的就醫需求，反而降低長者到診所的就醫意願。

台中市敬老愛心卡新制昨天上路，長者到市府合約診所就診每趟折抵部分負擔50元，不少...
台中市敬老愛心卡新制昨天上路，長者到市府合約診所就診每趟折抵部分負擔50元，不少長者認為是福利縮水，引起不滿。圖／台中市議員邱素貞提供
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