親愛的網友：
為確保您享有最佳的瀏覽體驗，建議您提升您的 IE 瀏覽器至最新版本，感謝您的配合。
賞燈會‧鬧元宵
台灣百寶鄉
大台北
桃竹苗
中彰投
雲嘉南
高屏離島
基宜花東

來自越南的肉品 首度驗出非洲豬瘟病毒核酸

江國慶冤死案 前國防部長陳肇敏等人判賠5957萬定讞

敬老卡新制多車隊抗議不公 中市府：驗證、簽約就納入

2019-02-15 17:34聯合報 記者洪敬浤╱即時報導

台中市敬老愛心卡新制度今上路，不少計程車駕駛說，一早很多乘客都問「以前可以刷全額，現在為何不行？」只好持續跟乘客宣導，從今天凌晨起，每趟只能補助50元。有多家車隊抗議不公平，從去年底開始申請，到現在都還不能加入。台中市交通局表示，只要完成裝機、驗證與簽約，可以刷悠遊卡與一卡通即可加入，目前服務車輛約3000輛，希望能增加到6000輛。

台中市敬老卡每月補助1000點，供65歲以上長者使用，去年9月前市長林佳龍加碼可全額搭計程車、診所看診補助掛號費、部分負擔等，現任市長盧秀燕上任後，考量財政困難，維持每月1000點額度，但搭計程車改為每次補助50元，診所看診只能刷部分負擔。

修改後的新制度今天上路，有計程車司機說，乘客上車後，都會解釋敬老卡今天起只能刷50元，不能全額刷車資，不少乘客反應「為何以前可以，現在卻不行？」駕駛得不斷解釋，並請乘客體諒接受。

西屯區議員林祈烽到醫院了解，發現不少回診的老人不再搭計程車，改搭公車或由家屬請假陪同看診，民眾痛罵「用這樣的方式補助，太糟蹋人」。林祈烽說，加碼的敬老卡很受歡迎，堪稱德政，但盧秀燕上任後就改變，為了省錢先拿弱勢開刀，未來會找弱勢長者到市府討公道。

多家計程車隊表示，去年9月敬老卡可搭計程車後，車隊趕緊裝機申請，但直到現在還無法加入，敬老卡新制今天上路，車隊昨天才收到相關公文，但已經加入服務的車隊卻可以無縫接軌，懷疑市府圖利特定車隊。

台中市交通局表示，新制今日凌晨上路，全日服務狀況正常，今刷卡人次仍待數據統計，但未收到業者或民眾抱怨；目前已有3000輛計程車上線服務，採預約服務，未來希望增加到6000輛，可隨叫隨搭，讓長輩、身障者搭車更方便。

交通局強調，目前加入的兩家車隊，原本都有裝設刷卡機，只要更改電腦程式就可服務，尚未加入的車隊主要卡在裝機後，無法滿足悠遊卡、一卡通都能刷的條件，只要完成驗證、簽約後都會納入。

台中市敬老卡新制上路，不少計程車司機說得主動說明「只能刷50元」，市府強調未接獲...
台中市敬老卡新制上路，不少計程車司機說得主動說明「只能刷50元」，市府強調未接獲抱怨。圖／台中市新聞局提供
分享
台中市敬老卡新制上路，西屯區議員林祈烽說，不少回診老人不再搭計程車，批評市府改變...
台中市敬老卡新制上路，西屯區議員林祈烽說，不少回診老人不再搭計程車，批評市府改變制度影響弱勢長輩。圖／林祈烽提供
分享

計程車台中市一卡通
2019金豬年迎好運 秒領你的開工紅包→

相關新聞

台中「青年議會」走入歷史？藍議員批「豬隊友的決定」

2019-02-15 16:43

為愛而跑兼做公益 兒子要帶9旬父母再跑

2019-02-15 18:09

失業男留言想自殺 縣長官方LINE竟回：還不錯

2019-02-15 14:23

中議員批「換市長空氣變毒」 市府：降雨量影響空品

2019-02-15 11:32

失業男留言想自殺 王惠美官方line竟回：還不錯

2019-02-15 10:59

影╱台商李佾中年創業 黑膽石、龜甲石化身變福龜

2019-02-15 08:10

視多障協會成立 尋找安養出路

2019-02-14 23:57

反對鑿山 南投水里運砂道路工程決中止

2019-02-14 23:47

汰換老舊四行程機車 中市補助

2019-02-14 23:40

影／貓羅溪情人橋爆滿 林明溱歡迎大家來南投「脫單」

2019-02-14 21:00

暖冬乾旱 日月潭9蛙現7蛙水情告急

2019-02-14 19:59

敬老愛心卡新方案 中市：計程車補助比北市高

2019-02-14 18:50

揮別老舊 南投竹林派出所新建廳舍動土

2019-02-14 18:46

聽宣導還能領金幣 鐵道警自掏腰包一做就3年

2019-02-10 15:58

河津櫻、福爾摩沙櫻美不勝收 元宵節前最盛開

2019-02-10 13:47

中市停車地圖上線 遇超額收費可撥1999

2019-02-09 22:22

想看國寶級翠玉白菜？ 快來台中花博飽眼福

2019-02-09 12:21

影／1000枚「啟臣牌」開運金幣 民眾搶領討喜氣

2019-02-09 10:32

沒吃過不是南投人！在地鄉親狂推美味「紅薯餅」

2018-11-08 12:00
看更多

熱門文章

台南左鎮將滅村？里長：在這裡50歲算幼齒，60歲叫少年仔

2019-02-15 08:23

任達華到棧貳庫 粉絲驚喜：太幸運了

2019-02-15 14:26

台北燈節主燈今試燈 柯文哲吐槽：怎麼長得怪怪的

2019-02-14 19:27

影／台女嫁法國郎愛情長跑8年 今情人節浪漫熱舞結婚

2019-02-14 19:16

韓國瑜情人節怎麼過？李佳芬：陪吃鐵板燒沒送花

2019-02-15 12:12

美翻！屏東台灣燈會今晚試營運 首創海陸光影呈現

2019-02-15 08:55

失業男留言想自殺 王惠美官方line竟回：還不錯

2019-02-15 10:59

港星任達華擔任高雄醫療大使 現身醫院華迷險暴動

2019-02-15 12:50

基隆市府人事異動 四副處長四區長換人

2019-02-15 15:01

搶拍聖母廟煙火膠帶黏腳架卡位 遭網友怒斥「不齒」

2019-02-14 20:32

任達華遊高雄只喝無糖咖啡 滷味最愛豆腐蔬菜

2019-02-15 15:12

汰換節能冷氣冰箱最多補助3千 苗縣18日開放申請

2019-02-15 13:09

免費營養午餐定案 林姿妙拍板宜蘭明年學童午餐免費吃

2019-02-14 19:49

酒後亂入原民舞團表演惹議 女今出面向舞者鞠躬道歉

2019-02-15 13:14

影／貓羅溪情人橋爆滿 林明溱歡迎大家來南投「脫單」

2019-02-14 21:00

南迴第一個 南田海濱露營區 將採預約制

2019-02-14 23:17

金門海灘遭油汙染嚴重 竟是大陸漁船偷偷排油

2019-02-14 19:26

跟隨韓國瑜腳步 高雄紅豆開直播促銷

2019-02-15 08:29

中油全台首座綠能站在台南 可加油也能充電

2019-02-14 22:42

基隆這位女議員變身年輕氣質女 她說：沒整型啦

2019-02-15 16:43

汰換老舊四行程機車 中市補助

2019-02-14 23:40

母賣芭樂遭撞死讓她一度痛恨 如今卻成芭樂達人

2019-02-15 08:09

敬老愛心卡新方案 中市：計程車補助比北市高

2019-02-14 18:50

台北燈節試燈 柯文哲看「豬寶」好像堡壘

2019-02-15 00:09

郭信良遭除民進黨籍 考驗台南府會和諧

2019-02-14 23:53

影／高鐵延伸宜蘭引發論戰 陳歐珀：就事論事不逞口舌

2019-02-14 20:38

西洋情人節宜嫁娶 新北近500對新人互許終身

2019-02-14 19:03

喜迎龍鳳胎 鳳林許姓夫婦獲8萬生育補助

2019-02-14 22:46

下一站「愛情」 搭內灣支線到合興站沿途賞櫻

2019-02-15 15:17

兌現夜宿承諾 高雄環保局長：大林蒲環境汙染超出負荷

2019-02-15 11:40

林智堅的前世情人！開口就說愛把鼻 萌翻網友

2019-02-14 18:45

中議員批「換市長空氣變毒」 市府：降雨量影響空品

2019-02-15 11:32

幫上千對新人登記結婚 單身的他盼今年幸福到來

2019-02-15 00:04

電扶梯加裝行李阻隔欄杆？北捷：暫不考慮

2019-02-14 23:56

翁章梁首次校長會議 送太陽能回饋金等2份賀禮

2019-02-15 10:49

宜蘭外員山營變蚊子館？ 文化局長：再利用列優先考量

2019-02-14 20:55

警政署長陳家欽低調訪金門 與同仁座談博感情

2019-02-14 20:25

暖冬乾旱 日月潭9蛙現7蛙水情告急

2019-02-14 19:59

台中「青年議會」走入歷史？藍議員批「豬隊友的決定」

2019-02-15 16:43

桃園燈會告白牆鑽石隧道 「情人主題花燈」浪漫亮點

2019-02-14 21:43
看更多

商品推薦

贊助廣告

商品推薦

留言

Top