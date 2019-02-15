敬老卡新制多車隊抗議不公 中市府：驗證、簽約就納入

2019-02-15 17:34 聯合報 記者 聯合報 記者 洪敬浤 ╱即時報導



台中市敬老愛心卡新制度今上路，不少計程車駕駛說，一早很多乘客都問「以前可以刷全額，現在為何不行？」只好持續跟乘客宣導，從今天凌晨起，每趟只能補助50元。有多家車隊抗議不公平，從去年底開始申請，到現在都還不能加入。台中市交通局表示，只要完成裝機、驗證與簽約，可以刷悠遊卡與一卡通即可加入，目前服務車輛約3000輛，希望能增加到6000輛。

台中市敬老卡每月補助1000點，供65歲以上長者使用，去年9月前市長林佳龍加碼可全額搭計程車、診所看診補助掛號費、部分負擔等，現任市長盧秀燕上任後，考量財政困難，維持每月1000點額度，但搭計程車改為每次補助50元，診所看診只能刷部分負擔。

修改後的新制度今天上路，有計程車司機說，乘客上車後，都會解釋敬老卡今天起只能刷50元，不能全額刷車資，不少乘客反應「為何以前可以，現在卻不行？」駕駛得不斷解釋，並請乘客體諒接受。

西屯區議員林祈烽到醫院了解，發現不少回診的老人不再搭計程車，改搭公車或由家屬請假陪同看診，民眾痛罵「用這樣的方式補助，太糟蹋人」。林祈烽說，加碼的敬老卡很受歡迎，堪稱德政，但盧秀燕上任後就改變，為了省錢先拿弱勢開刀，未來會找弱勢長者到市府討公道。

多家計程車隊表示，去年9月敬老卡可搭計程車後，車隊趕緊裝機申請，但直到現在還無法加入，敬老卡新制今天上路，車隊昨天才收到相關公文，但已經加入服務的車隊卻可以無縫接軌，懷疑市府圖利特定車隊。

台中市交通局表示，新制今日凌晨上路，全日服務狀況正常，今刷卡人次仍待數據統計，但未收到業者或民眾抱怨；目前已有3000輛計程車上線服務，採預約服務，未來希望增加到6000輛，可隨叫隨搭，讓長輩、身障者搭車更方便。