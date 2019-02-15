台中「青年議會」走入歷史？藍議員批「豬隊友的決定」

2019-02-15 16:43 聯合報 記者 聯合報 記者 喻文玟 ╱即時報導



台中市政府2月12日公告「台中市政府青年事務審議會設置要點」停止適用，因第3屆會期仍未結束，俗稱「青年議會」的青審會要點卻突遭公告終止，引起青年、綠營議員不滿。藍營新科市議員羅廷瑋也批市府「沒公告就先廢，很不尊重年輕人意見」，要取消也要有相關配套才行。

台中市2015年訂定「台中市青年事務審議會設置要點」，比照原台中市議會席次（第3屆議會因人口增加，增為65席），遴選出63位15至35歲青年組成俗稱「青年議會」的青審會，青年代表任期1年，每6個月開會1次，1年兩會期開議。

教育局突然決定將青年事務審議會「轉型」，引發綠營新科議員蔡耀頡、張家銨痛批沒有配套就先喊卡，「逢龍必反」態度粗暴，令人遺憾。國民黨市議員羅廷瑋也痛批「決策單位是盧市長的豬隊友」，他能理解「青年議會」預算不小，有人事費、雜支開銷，「未溝通就停辦，有夠粗暴」，可縮小形式，但要保留青年、市長、局處長直接溝通的平台。

教育局指出，各屆青年代表參與度低，例如106年12月上旬辦理的培力活動僅8人參加；另在第三屆的會期中，大會第1天全程出席22人，第2天全程出席19人，第3天全程出席5人，大會總出席率低，僅24.34%。

教育局以數據表示，歷屆青年事務審議會總計提出313件市政建言，參採率雖達78.5%，但其中有74%為已執行中的政策，因此青年事務審議會的專業度及效能有待提升。

藍營議員羅廷瑋說，他參加過兩屆「青年議會」，增加不少歷練，這對青年參政也是助益，市長不可能任何事情都知道，一定是有局處交代不清，或是沒有讓市長充分知道輕重，斷然做決定，這些人就是盧團隊的豬隊友。

不過，另一名藍營議員有不同意見，他說，「青年議會代表性完全不足」，甄選過程「非普選」，63人代表產生方式是民意票選、自我推薦、大專院校、高中職推派學校代表3類，近一屆因推薦人數偏低，還由業務單位逐一聯繫各校推派代表，「這些選出來的青年成員，到底代表了哪些青年人的意見？」

另一名藍營議員說，前市府只是設置「台中市青年事務審議會設置要點」，若真有心要做青年議會，那就立法、修法，更具正當性，青年議會在前市長林佳龍時「定位不明」，現在政府財政困難，全面檢討組織疊床架屋的時刻，有必要性。

這名藍營議員說，現在政府要怎麼探尋民意，有很多種管道，「既然這屆有這麼多年輕議員，出自青年議會，難道他們不夠有青年代表性嗎？」

教育局強調，之前各青年代表的建議事項仍會持續由相關業務單位處理回應至結案，專責單位成立後，教育局也會建議專責單位優先邀請第三屆青年代表參與，承先啟後共同為市政及青年事務提出建言。

教育局說，青年事務審議會功能並未中止，而是更進一步擴展青年服務內容，一定會更重視台中青年的聲音，提升青年參與層面。